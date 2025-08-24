"Trajimos un estadio de primer mundo a Chile": Universidad Católica inauguró con un triunfo el Claro Arena

Durante la noche de ayer, y luego de largos años de espera, Universidad Católica pudo volver a jugar como dueño de casa en Las Condes, haciendo de local en el Claro Arena, recinto que reemplazó al antiguo estadio San Carlos de Apoquindo.

En la previa del duelo entre el elenco cruzado y Unión Española, el presidente del conjunto precordillerano, Juan Tagle, manifestó su alegría por por la apertura del reducto deportivo.

“Es una emoción gigante llegar a esto después de 8 años, hemos dejado la vida por este proyecto. Es un paso que Católica tenía que dar. Ver a la gente llegando en calma, con anticipación, es una alegría. Parte una nueva etapa en Universidad Católica”, indicó el dirigente.

El mandamás del cuadro estudiantil subrayó además que “todo el mundo está con la emoción a flor de piel. Siento que trajimos un estadio de primer mundo a Chile. Uno tiene la misma sensación que si estuviéramos en un estadio en Europa. Ojalá esto sea un impulso para que todo el fútbol chileno siga en esa senda”.

Con respecto a las próximas metas del club, el timonel de la UC afirmó que “queremos que esta casa sea un lugar de muchos triunfos, que es lo que más nos motiva. El objetivo es retomar el pelear los títulos nacionales, siempre teniendo en mente el ganar un título internacional. Las distancias se han agrandado, pero ese sueño siempre va a estar”.

Las claves del nuevo estadio de la UC

El acceso al Claro Arena cuenta con torniquetes electrónicos en todos sus puertas, lo que permitirá un control más eficiente y seguro del flujo de personas.

Este sistema está diseñado para reducir aglomeraciones, agilizar los tiempos de entrada y minimizar riesgos en los accesos principales y secundarios del recinto.

En cuanto a la vigilancia, el estadio cuenta con más de 200 cámaras de seguridad distribuidas estratégicamente en tres anillos de cobertura. Uno de estos anillos estará ubicado en el coliseo mismo, con cámaras de más de 40 megapixeles de resolución, capaces de capturar imágenes de alta precisión en todo momento.

Otro grupo de cámaras estará dispuesto en todos los accesos al estadio, y un tercero cubrirá las zonas interiores y de circulación, mientras que una red de cámaras exteriores permitirá monitorear el comportamiento de los flujos de personas en los alrededores del recinto.

Muchas de estas cámaras estarán equipadas con inteligencia artificial, lo que permitirá una detección temprana de cualquier comportamiento anómalo, conductas indebidas o situaciones de riesgo.

Esta tecnología no solo contribuirá a la prevención de incidentes, sino que facilitará la rápida actuación del personal de seguridad en caso de ser necesario, garantizando un entorno seguro para todos los asistentes.

Una de las particularidades del Claro Arena es que no contará con rejas entre los asistentes y la cancha, sino que más bien tendrá una baranda de baja altura, lo que permitirá disfrutar de mejor manera el espectáculo deportivo, con una mayor visión y menos restricciones visuales.

La fiesta cruzada en Las Condes

Prometían una fiesta por todo lo alto y así fue. Universidad Católica le dio en el gusto a su gente y debutó en el Claro Arena con un trabajado triunfo por 2-0 sobre Unión Española, manteniéndose en la disputa por obtener un boleto a la próxima Copa Sudamericana.

En lo deportivo, el equipo de la franja venía de vencer por un contundente 4-1 a Colo Colo, resultado que le permitió instalarse en puestos de clasificación a torneos internacionales. Por el contrario, los hispanos igualaron ante el colista Deportes Iquique, estancándose en zona de descenso a cuatro puntos de la salvación.

El dueño de casa tomó las riendas del compromiso. Sin embargo, salvo por un cabezazo de Clemente Montes que se estrelló en el travesaño (11′), los estudiantiles tuvieron que esperar hasta el minuto 30 para volver a tener una situación clara de peligro. Jhojan envió un centro y en plena área ganó por aire Fernando Zampedri, quien se anotó un nuevo hito en el club: ser autor del primer gol en el renovado reducto de Las Condes.

Los locales mantuvieron el control del pleito hacia el término del primer tiempo, aunque en el segundo lapso se dio vuelta la tortilla y el elenco de colonia comenzó a disputarle el dominio, contrarrestando el juego ofensivo de su rival e, incluso, por momentos logró instalarse en las inmediaciones del arco de Vicente Bernedo.

A pesar de este impulso que tomaron dirigidos por Miguel Ramírez, lo cierto es que el conjunto de Plaza Chacabuco debió esperar hasta los minutos finales para llegar con algo de riesgo al pórtico universitario. Así y todo, fue incapaz de penetrar en la ordenada zaga de los pupilos de Daniel Garnero y en un contragolpe mortal en los descuentos, Eduard Bello sentenció el pleito con el definitivo 2-0 (90+4′).

De esta manera, el cuadro de la franja arrancó con el pie derecho su historia en el Claro Arena y se afianzó en el sexto lugar con 33 puntos. El combinado de la comuna de Independencia, en cambio, se mantuvo penúltimo con 14 unidades, cuatro por debajo de la salvación.

Un “Toro” histórico

Luego de tres años de espera, el capitán cruzado Fernando Zampedri, volvió a marcar en la casa de la UC.

Cuando corría el minuto 30, el “Toro” conectó de cabeza un centro de Jhojan Valencia y se transformó en el autor del primer gol del renovado recinto, escribiendo así un nuevo capítulo en su historia con el elenco estudiantil.

En conversación con TNT Sports, el artillero del conjunto precordillerano sumó un elemento que hizo aun más épica su jornada. “Siento que me desgarré”, aseguró al recordar un pique en el inicio del duelo y que lo tuvo maltraer por casi una hora.

En la misma línea, el chileno-argentino explicó que “cuando pico, siento el pinchazo en el isquiotibial, la pierna me quedó en el aire. Intenté seguir, me molestaba mucho, pero quería hacer el gol y se dio”.

Sobre esa misma línea, el ex seleccionado nacional reconoció que “me asusté porque nunca me había pasado esto en mi carrera, pero esto es parte del fútbol, puede pasar, así que ahora sólo queda recuperarse. Estaba convencido de que tenía que hacer el gol y seguí igual”.

Por último, Zampedri se refirió a su exitosa relación con el club desde su arribo en 2020. “La verdad que es increíble lo que estoy viviendo, estoy muy agradecido. Gracias a Dios, a mi familia y a esta gente que me ha apoyado un montón. Eso me mueve muchísimo”, finalizó el goleador histórico de la UC.