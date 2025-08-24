Ximena Rincón: "La única que le puede ganar a Kast es Evelyn Matthei"

La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, se refirió al pacto parlamentario firmado con Chile Vamos y al apoyo del partido a la candidata presidencial Evelyn Matthei

En conversación con El Mercurio, Rincón dijo que “fue un proceso largo. A mí nunca me había tocado estar en procesos de negociación”.

“Logramos construir un acuerdo parlamentario que responde a una trayectoria que es natural o que naturalmente empezó a fraguarse con el rechazo a la nueva Constitución de la Convención en el primer proceso, y que coincidimos en una mirada respecto de que ese no era el que necesitaba el país”, indicó.

Además, mencionó que “fue un proceso que no fue fácil, porque éramos personas que nunca habíamos trabajado políticamente juntas, pero que entendíamos que teníamos que construir un entendimiento para dar respuesta a las demandas y a las problemáticas del país”.

En cuanto a la candidatura de Matthei, la timonel de Demócratas señaló que “el paso que dimos con la inscripción de este pacto el día sábado pasado, el haber logrado conformar una buena lista parlamentaria, nos va a permitir que todo esto se empiece a encaminar a una fase en que, en los próximos tres meses, tenemos que demostrar las fortalezas no solo de los candidatos al Parlamento, sino que también de la candidata a la presidencia”.

“Yo creo que lo más importante de decir es que la única que le puede ganar a Kast es Evelyn Matthei y, por lo tanto, todos quienes creemos en la democracia, que creemos en el valor de la libertad, que creemos que es importante el respeto a las personas, tenemos que trabajar para que Evelyn Matthei sea quien pase a segunda vuelta y esté en la papeleta”, manifestó.