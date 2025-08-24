XXV Festival Víctor Jara se presenta en la Sala Agustín Siré

Hasta el 12 de septiembre de 2025 se presenta la vigésima quinta edición del Festival Teatral Víctor Jara en el Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile (DETUCH) con cuatro obras en competencia que se estrenarán en la Sala Agustín Siré.

Esta instancia -organizada por los estudiantes del Detuch- busca fomentar la creación experimental entre quienes cursan el pregrado de la carrera de Actuación Teatral y Diseño Teatral del Departamento. Y también, desde el último tiempo, se ha abierto para contar con la participación de otras escuelas e instituciones de teatrales del país.

El equipo de producción de esta versión 2025 está conformado por seis estudiantes de la carrera de Diseño Teatral y de Actuación Teatral: Muriel Ascencio Ruiz, Ana Claudia Flores, Noah Andrades, Camila Tapia Rojas, Pía Valderrama y Consuelo Uribe Peña, quienes han trabajado desde hace más de un año en la organización de esta Festival.

“Es una sensación curiosa, porque es bastante presión, pero nos emociona mucho. Los festivales universitarios forman una parte importante en la cultura teatral, y esta es una instancia que involucra muchas personas de la comunidad desde el equipo de producción (nosotres) hasta los funcionarios de la universidad, ellos son parte fundamental al momento de gestionar esta organización y creemos importante mencionar y valorar el trabajo que se genera en conjunto. Esta instancia nos permite generar lazos, redes entre colegas y una mayor relación con el medio teatral. Nuestro enfoque en esto se dirige a generar comunidad y poder hacer cultura, no solo dentro del Departamento, sino también invitamos a todas las personas a ser parte del Festival Víctor Jara”, recalcan desde el equipo.

Tal como en el último año, en esta XXV edición del Festival se entregarán los reconocimientos a: Mejor elenco, Mejor diseño escénico, Mejor dramaturgia, Mejor dirección y Mejor montaje. La Compañía que reciba este último premio tendrá una temporada de funciones en el Teatro Sidarte.

Cuatro obras se presentan en esta ocasión. Una de ellas, “Coprolalia” de la Compañía Teatro Malhecho, comenzó el ciclo entre el jueves y sábado recién pasado en la Sala Agustín Siré.

¿Cuáles son las próximas en cartelera?

“Tennin Gosui (o el verano que filmamos un Mishima)” de la Cía. Demetria Teatro del Departamento de Teatro U. de Chile.

27 al 29 de agosto // 19:30h // Sala Agustín Siré

Reseña:

Una obra de meta-teatro donde el cine independiente se funde con la intensidad del universo de Yukio Mishima. Damian, un director obsesionado con La corrupción de un ángel, ensaya con Isolina, actriz enigmática que despierta los ecos de un trauma pasado. Mientras filman, los límites entre vida y ficción comienzan a desdibujarse.

Memoria, deseo, reencarnación, sacrificio y suicidio se entrelazan en una experiencia escénica cargada de simbolismo, atmósfera onírica y tensión emocional.

Una obra que no sólo homenajea a Mishima, sino que reinterpreta sus obsesiones para hablar de nosotros hoy ¿Qué pasa cuando el arte deja de ser refugio y se convierte en espejo?

Ficha artística:

Dramaturgia: Demetria Teatro

Dirección: Jou Fernández Almonacid

Asistencia de dirección: Amanda Rogers Gálvez

Producción: Francisca Santibáñez Sanz

Diseño integral: Anáhiz Venus Hormazábal Venegas

Diseño sonoro: Alex Aguilar Abarca

Realización audiovisual: Paulina Sobarzo García y León Barudy

Dramaturgismo: Josefina Coloma Riveros

Performers: Alex Aguilar Abarca, Antonia Venegas Ávalos, Amanda Rogers Gálvez, Franco Saldías Merino, Jou Fernández Almonacid, León Barudy Barría y Paulina Sobarzo García

Realización de diseño: Amaranta González Urriola, Arantxa Neira Morgan, Carla Alcántara Basoalto, Carla Botto Díaz, Diego Antonio Huenchuleo Violdo, Selene Figueroa Pérez y Sofía Valentina Onetto Vilches.

“Catarsis” de la Cía. Teatro La Vía del Departamento de Teatro de la U. de Chile

3 al 5 de septiembre // 19:30h // Sala Agustín Siré

Reseña:

“Catarsis” es una obra de teatro que profundiza en el impacto del abuso en las dinámicas familiares, problematizando el concepto de justicia a través de la funa. Así, se presenta la historia de dos hermanas que se enfrentan a las repercusiones familiares que genera la desaparición de su hermano. Con esta premisa se trabaja un diálogo permanente entre el pasado y el presente, lo que sirve como base para el manejo de la tensión en la situación en la que se ven envueltos los personajes. El trabajo busca indagar en la complejidad de las dinámicas familiares sometidas a un abuso generalizado a través de un humor negro y explicito, ofreciendo una mirada compleja a una situación sin una solución aparente, poniendo especial énfasis a las relaciones que se generan a través de los cuerpos y el juego escénico.

La obra propone un lenguaje escénico hilarante que busca dialogar con el fenómeno planteado sin generar juicios de valor ni calificaciones binarias respecto a la situación o a los personajes, sino que, representado de manera crítica las consecuencias de una problemática muchas veces olvidada pero al mismo tiempo tan atingente en el Chile post pandemia.

Ficha artística:

Director y dramaturgo: Benjamín Salinas Valenzuela.

Asistencia de dirección: Ignacia Gutiérrez Alarcón.

Elenco: Noelia Coñuenao, Antonia Reyes, Almendra Baéz.

Diseño integral: Keila Avendaño y Antonia Rojas.

Sonido: Claudio Matus Rozas.

Productora: Ignacia Gutiérrez Alarcón.

“El gato de Talcahuano” de Colectivo Mikroplá de la Escuela de Teatro de Playa Ancha.

9, 10 y 12 de septiembre // 19:30h // Sala Agustín Siré

Reseña:

La obra “El gato de Talcahuano” muestra qué es lo que puede pasar cuando una familia de la pesca artesanal de Talcahuano encuentra un cuerpo sin vida fuera de su casa en el año 2012. Es narrada por un pescador sindicalista que documenta las consecuencias que trae a las familias el terremoto del 2010, la caída de los “gatos” y la aprobación de la ley de pesca.

Ficha Artística:

Dramaturgia: Alondra Lepe

Dirección: Natalia Ricarte y Saul Juarez

Diseño de iluminación: Sebastián Lopez

Diseño de vestuario: Colectivo

Sonido: Ignacio Rojas

Producción: Colectiva