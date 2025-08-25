Confirman querella criminal por atentado en Victoria: ¿por qué el Gobierno no convoca la Ley Antiterrorista?

Luego del atentado ocurrido en la madrugada de este domingo en Victoria, Región de La Araucanía, donde dos trabajadores de la empresa CMPC fueron atacados por desconocidos y uno de ellos perdió la vida, el gobierno confirmó la presentación de una querella criminal contra quienes resulten responsables.

Así lo anunció durante la tarde de este lunes el Presidente Gabriel Boric en compañía del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. “Se está investigando el carácter de los hechos para evaluar si es necesario ampliar o modificar el carácter de la querella”, manifestó el Mandatario.

“Y tengan la certeza a quienes realizaron estos actos que los vamos a perseguir a donde quiera que vayan, los vamos a encontrar y los vamos a poner ante la justicia”, prosiguió en su discurso el Jefe de Estado, enfatizando además que su “mensaje a la ciudadanía es que acá no hay impunidad”.

Mientras que el detalle respecto de lo sucedido en el sur del país, el ministro Luis Cordero detalló que “se tomó la decisión de reforzar al equipo OS-9 que está trabajando en la región”, pero que “la investigación no puede ser objeto de divulgación pública”.

En ese sentido, aclaró que el Ejecutivo se “va a querellar por el delito de homicidio” y que “tenemos antecedentes por ahora para querellarnos por asociación criminal”.

No obstante, también se refirió al por qué aún no han invocado la Ley Antiterrorista en este caso. “Es por una razón técnica. Especialmente porque la Ley Antiterrorista requiere algunos presupuestos para ese fin. Nosotros ya nos hemos querellado de hechos ocurridos en la Macrozona Sur, respecto del uso de la ley, particularmente en el caso de algunos delitos vinculados al incendio”, señaló Cordero, recalcando que esto podría cambiar y “recalificar con posterioridad” la querella criminal utilizando la legislación vigente.

Reacciones al atentado

En tanto, desde la Multigremial de La Araucanía, por medio del presidente de la entidad, Patricio Santibáñez, aunque reconocieron que las cifras globales demuestran una disminución de atentados en comparación con años anteriores, también aseguraron que “la violencia no ha desaparecido: los atentados que persisten son cada vez más violentos, planificados y dirigidos contra trabajadores inocentes”.

Por ello, el dirigente gremial llamó al Ejecutivo a aplicar la Ley Antiterrorista en este caso. “Van 23 atentados desde que se promulgó la ley. Lamentablemente el gobierno solo lo ha invocado dos veces. Una de ellas por presiones del gobierno chino. Con ello, se limitan las opciones de investigación y se dan espacios para que estos grupos sigan operando”, cuestionó Santibáñez.

También, desde la propia CMPC, mediante un comunicado del presidente del directorio, Bernardo Larraín Mate, expresaron su consternación por el hecho y demandaron a que el Estado se haga cargo de la situación.

“No podemos naturalizar estos gravísimos hechos, que una vez más muestran la falla del Estado en cumplir su primer y más esencial deber: permitir que las personas vivan en paz. Es labor del Estado terminar de una vez por todas con el flagelo de la violencia en la zona sur, aplicando todo el peso de la ley a quienes siembran el miedo y el terror”, comunicaron desde la empresa.

Entre las distintas aristas derivadas de este atentado, en horas de la mañana, el delegado presidencial de la Región de La Araucanía, Eduardo Abdala, debió salir al paso de voces que relacionaban el suceso con la consulta indígena y recalcó que “no tenemos ninguna condición que nos permita aseverar que efectivamente estos ataques armados, están asociados a la consulta”.

“Estamos trabajando de manera de no acotar a una condición específica, sino que más bien las policías y el Ministerio Público están trabajando con la mayor de las aperturas de manera de avanzar en los procesos de investigación”, complementó.