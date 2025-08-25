En Independiente insisten: "La total responsabilidad es de la dirigencia de la U"

Ya han pasado más de cuatro días de los graves incidentes que obligaron a cancelar el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por Copa Sudamericana y continúan las reacciones.

Ahora el secretario general del cuadro argentino, Daniel Seoane, apuntó directamente contra la dirigencia de Azul Azul tras los hechos de violencia en el estadio Libertadores de América.

En conversación con Radio La Red, el directivo calificó la situación como “una locura, al borde de la tragedia” y sostuvo que “la total responsabilidad es de la dirigencia de la U, ellos sabían qué público traían. Cuando salieron a la venta, enseguida se agotaron las entradas de Chile. Tendrían bien claro la gente que seguía”.

Además, agregó que “no estábamos preparados para esto” y recordó que “la U tiene bastantes antecedentes de estas situaciones de violencia“.

Por eso, aseguró que se realizaron dos reuniones de seguridad con Conmebol: “Les dimos una tribuna entera al 70% de la capacidad. No los mezclamos con ninguna gente de Independiente. No así como hicieron ellos en Chile, que nos pusieron con la gente de la U, las 2 mil personas nuestras divididas por una reja, y no hubo ningún inconveniente”.

“Cuando tenés en una parcialidad de 2.500 personas de Chile, tenés 300 personas que quieren hacer daño constantemente y no los tenés identificados, es imposible prevenirlo”, agregó.

Por último, responsabilizó nuevamente a los azules: “Lógicamente que acá las autoridades del club son las que saben la gente que traen y cuáles pueden causar los desmanes. Evidentemente no le prestaron atención a ello y estamos en esta situación”.