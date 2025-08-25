Gobierno tilda de "regresiva" propuesta de Kast en pensiones: "Desaparece beneficios por años cotizados"

El gobierno expresó fuertes críticas este lunes hacia la propuesta de reforma de pensiones incluida en el programa de gobierno del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En el documento presentado la semana pasada por el aspirante a La Moneda, específicamente en la sección económica, se plantea que se pondrá fin al préstamo de las personas al Estado establecido en la reforma de pensiones, el cual será reemplazado por inversiones en instrumentos financieros bajo condiciones de mercado.

El texto señala: “Se consolidará que todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador. Velaremos, asimismo, por el correcto funcionamiento y diseño del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Revisaremos las reglas de inversión y la normativa de las carteras de referencia de los nuevos fondos generacionales para maximizar la rentabilidad de los ahorros”.

Tanto la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, como el titular del Trabajo, Giorgio Boccardo, cuestionaron dicha iniciativa durante la habitual vocería de los lunes. La portavoz del Ejecutivo destacó que: “Fue una década que costó sacar adelante una reforma previsional, una década de incertidumbre y en ciertos casos de abandono también de nuestros adultos y adultas mayores, y por lo tanto, no es buena noticia inyectar una cuota de incertidumbre a quienes hoy día ya tienen la certeza que van a empezar a recibir los beneficios de la reforma previsional”.

Vallejo agregó que “hacer desaparecer esta fórmula es hacer desaparecer los beneficios por años cotizados y los beneficios para las mujeres que lamentablemente han sido castigadas por tener mayor esperanza de vida”, y recalcó que la medida ha recibido una “crítica transversal justamente porque es una parte importante del acuerdo que permitió sacar adelante esta reforma previsional pensando en el presente de nuestros adultos mayores y también obviamente en el futuro con mayor certeza para los trabajadores y trabajadoras que miran hacia adelante con la necesidad también de tener mejores pensiones”.

Por su parte, Boccardo fue aún más contundente en sus apreciaciones, calificando la propuesta de Kast como “un anuncio lamentable, pero también regresivo, sobre todo regresivo para nuestras jubiladas”.

“Cuando se anuncian este tipo de reformas, primero señalar que se van a ver millones de personas, 1,6 millones de personas, que hoy día van a tener la incerteza, si es que esta propuesta avanza, de cómo van a ver ese beneficio social va a desaparecer”, advirtió.

Asimismo, sostuvo que “en ese sentido es el candidato Kast el que tiene que explicarle a esos pensionados, de este beneficio que no solamente el gobierno comprometió a través de la reforma, sino que el país, ante un amplio acuerdo social con la oposición, se logró justamente resolver este problema y poder decirle al país cómo iban a mejorar de manera gradual las pensiones”.