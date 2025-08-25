Gonzalo Martner por programas económicos de Kast y Matthei: "No están interesados en el crecimiento, sino que en bajar los impuestos a los más ricos"

Para el economista Gonzalo Martner, la promesa tanto de las candidaturas de José Antonio Kast (Partido Republicano) como de Evelyn Matthei (Chile Vamos), de que en sus gobiernos Chile crecerá al 4%, “es más bien una expresión de deseo” que algo realmente alcanzable.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en Economía y académico de la Universidad de Santiago explicó que: “En el largo plazo, la economía crece si es que se agrega más capital, más trabajadores calificados y eso es una afirmación que no se resuelve con un par de medidas, sino que son tendencias de más largo plazo”.

En ese sentido, Martner afirmó que aumentar el crecimiento es una meta que se contradice con la otra gran propuesta de los candidatos, de disminuir de manera importante el gasto público. “El gasto público representa más o menos un cuarto del funcionamiento de la economía. Entonces, si yo contraigo un cuarto de la economía, ¿cómo voy a crecer?”, cuestionó.

A todo lo anterior, el economista agregó que Kast y Matthei, “no están interesados en el crecimiento, sino que más bien, lo están en bajar los impuestos a los más ricos”.

“¿Y cómo se compensa eso? Disminuyendo el gasto público. Sobre el gasto público siempre se dice: ‘bueno, pero el despilfarro’. Hay, siempre hay y siempre es bueno atacarlo, pero es una proporción muy menor. El gasto público está compuesto en Chile esencialmente de las pensiones, el gasto en salud, el gasto en educación, en infraestructura y el gasto militar. Probablemente en pensiones, educación y salud es dónde se notará esta compensación de la baja de impuestos a los más ricos. Ese es el programa de fondo más que esta aspiración del 4%”, dijo.

Por otra parte, requerido sobre las críticas a la propuesta de salario vital de Jeannette Jara, Martner apuntó a una serie de postulados sobre la economía que, a su juicio, no son ciertos y forman parte de lo que se conoce como “economía zombie”.

“Parte de la economía zombie consiste en decir: ‘Si yo bajo los salarios, si disminuyo las regulaciones laborales, entonces va a haber más empleo‘. Esa afirmación es completamente falsa. En particular, porque hay un vínculo muy estrecho entre el nivel de empleo en una economía y el nivel de actividad de esa economía, aunque obviamente que si establecemos unos salarios que no tienen que ver con la productividad que el trabajo tiene y eso provoca sofocar a las empresas, tampoco es una buena política económica. Pero la idea de que el desempleo que hay en Chile tiene que ver con que los salarios son muy altos (…) La mitad de la población apenas tiene para subsistir trabajando, de modo tal que no es la afirmación adecuada”, señaló.

En tanto, el académico de la USACH criticó otra propuesta de la candidatura de Matthei, que se relaciona con crear un millón de empleos en cuatro años. Para Martner, aquello no tiene muchas chances de concretarse: “Las campañas son las campañas, los debates son los debates, pero si usted me pregunta a mí como economista yo le digo que no va haber ningún crecimiento adicional si se rebajan los impuestos y no va haber ningún crecimiento adicional del empleo si se bajan los salarios. Eso se lo puedo afirmar con toda certeza”.