Histórica cosecha de medallas para Chile en natación artística en Asunción 2025

La natación artística chilena vivió un hito en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, al conseguir por primera vez medallas en esta disciplina a nivel continental. Entre el 20 y 23 de agosto, el equipo nacional —integrado por Nicolás Campos, Macarena Vial, Dominga Césped, Bárbara Coppelli, Theodora Garrido, Josefa Oravec, Chloe Plaut, Eva Rubio y Dominga Cerda— compitió en dueto femenino, dueto mixto y equipo mixto, obteniendo dos preseas históricas.

El dueto mixto, compuesto por los mundialistas Theodora Garrido y Nicolás Campos, abrió la cuenta al colgarse la medalla de plata, superados solo por México. “Muy contento por nuestro desempeño. Uno siempre busca un poquito más, pero esto nos motiva a seguir trabajando para llegar algún día a esa medalla de oro”, señaló Campos tras la competencia.

La emoción continuó con la medalla de bronce por equipos, resultado que consagró a Chile como el mejor conjunto sudamericano de la disciplina y uno de los destacados del continente. “Estamos muy felices, muy orgullosas por nuestro desempeño”, expresó Dominga Cesped, mientras que Chloe Plaut destacó que “hemos trabajado todo el año con mucha conciencia para lograr esta medalla. Más contentas que esto no podemos estar”.

En tanto, el dueto femenino, integrado por Bárbara Coppelli y Macarena Vial, se quedó muy cerca del podio al finalizar en la cuarta posición, un resultado que igualmente sorprendió a las propias protagonistas. “En el podio se encuentran países olímpicos, entonces estar peleando cada vez más cerca de ellos nos deja más que felices”, apuntó Coppelli.

Con estos resultados, Chile no solo celebra medallas inéditas, sino que también confirma el crecimiento de su natación artística, proyectándose con ambición hacia próximos torneos sudamericanos e internacionales.