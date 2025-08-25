Jefe del Ejército israelí pide aceptar pacto con Hamás para liberar a rehenes

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, se sumó a parte de la sociedad israelí al afirmar que “hay un acuerdo sobre la mesa y hay que aceptarlo ya“, instando así al primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, a que de luz verde a un pacto que permitiría la liberación de rehenes y al que ya ha accedido el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Zamir emitió estas declaraciones durante una visita a la base naval de Haifa, en el norte del país, desde donde defendió además que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) cumplieron con los objetivos de la operación Carros de Gedeón 2 anunciada hace días para tomar la ciudad de Gaza, una decisión que él mismo rechazó asegurando que pone en peligro a los 20 secuestrados que se estima que permanecen vivos del total de 50 en el enclave.

En este sentido, aseguró que como resultado de esta incursión, las tropas israelíes han “creado las condiciones para la liberación de los rehenes“. “Ahora está en manos de Netanyahu”, afirmó durante la visita de la que se ha hecho eco la cadena de televisión israelí Canal 13.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó el pasado viernes con destruir toda la ciudad de Gaza si Hamás no acepta las condiciones de su gobierno para una tregua, una medida duramente criticada por el grupo así como por países de la región, incluido Egipto, que acusó a Israel de frustrar las posibilidades de llegar a un acuerdo con el grupo palestino. Para su operación, bautizada Carros de Gedeón 2, el Ejército israelí prevé desplegar a unos 60 mil reservistas en la ciudad.

Bombardeo israelí a un hospital

Al menos 20 personas han muerto, entre ellos cuatro periodistas, por un doble bombardeo sobre el hospital Nasser, situado en Jan Yunis y considerado el principal centro médico del sur de la Franja de Gaza, según la cifra preliminar de víctimas divulgada por las autoridades locales.

El Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado a Hamás, informó de que un primer ataque impactó sobre el cuarto piso del complejo. Posteriormente, coincidiendo con la llegada de las ambulancias, se habría registrado el segundo impacto.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina Wafa confirmaron al menos 14 víctimas mortales, entre las que figuran cuatro periodistas y fotoperiodistas vinculados a medios internacionales como la agencia Reuters y la cadena Al Yazira.

Unos 62 mil 700 palestinos han muerto en la Franja como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023. El gobierno de Benjamín Netanyahu acordó intensificar estas operaciones para, entre otros objetivos, hacerse con el control de la ciudad de Gaza.