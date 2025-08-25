Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli) cuestiona que cambios en comando de Matthei se conozcan "por la prensa"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, se refirió al reciente cambio de gabinete ministerial y a la campaña presidencial de Evelyn Matthei.

En primera instancia, el timonel cuestionó la decisión del Presidente Boric de remover al exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela y señaló: “Vemos a un presidente que se activa, que aparece en la prensa y que toma decisiones respecto a una situación que no le gustó en el ámbito político”.

“Habiendo tantos problemas en Chile que en mi opinión requieren de tomar la misma acción que él tomó, como por ejemplo, la falta en materia de reconstrucción de las viviendas en Valparaíso. Llevamos más de un año y medio donde no se han construido más de 200 viviendas y llega a ser insoportable ese letargo de parte del Ministerio de Vivienda, el Presidente no toma acción, no aparece, pero sí aparece para algo que eventualmente le pueda afectar a su coalición política en su pacto electoral”, aseveró.

Por otro lado, respecto a la carrera presidencial y el apoyo de su partido al eventual gobierno de José Antonio Kast de ganar las elecciones, Santa Cruz, cuestionó la capacidad de diálogo de Republicanos.

“Lo que hemos visto es que ellos no ceden en sus ideas y eso lo vimos tanto cuando les tocó liderar en el segundo proceso constitucional, en donde el resultado fue que nada ocurrió y también durante este Gobierno (…) nosotros esperamos que los chilenos escojan un proyecto político que esté por darle progreso a Chile y eso se logra sobre la base de buenos acuerdos”, dijo.

En conversación con El Mercurio, el senador Felipe Kast, de Evópoli, dijo esperar que su partido no sea parte de un eventual gobierno de Kast. Al respecto, el presidente de la tienda aseguró que esa es una decisión que debe tomar el Consejo General y calificó los dichos del senador Kast como una opinión personal “y es entendible”, afirmó.

“Ahora hace cuatros años cuando estuvimos frente a una decisión similar en ese minuto, el partido tomó la decisión de apoyar a José Antonio Kast en desmedro del Presidente Boric, que estaban en segunda vuelta y no participar de ese gobierno, veremos qué ocurre este año”, agregó.

Sobre los recientes cambios en el comando de la candidata de Chile Vamos Evelyn Matthei, el timonel desdramatizó la situación y aseguró que en todas las campañas hay cambios de manera regular, pero agregó: “Por alguna razón, que a mi no me parece, terminamos siempre conociendo por la prensa estos cambios”.

“Algo también nos hemos enterado, por ejemplo, de los cambios en el comando de de Jeannette Jara y es natural que así ocurra, porque las campañas son actividades muy intensas y que requieren de ajuste permanente, porque se van adaptando al contexto en el que están, adaptando tanto a la contingencia como a la situación o a la cancha a la que los otros competidores también están jugando y eso requiere de cambio, así que desde ese punto de vista no me llama la atención. Sí, yo soy honesto en transmitir, que me gustaría que todos esos cambios no se estén comentando por la prensa, la verdad es que eso no es necesario y no contribuye”, aseguró.