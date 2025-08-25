Lagos Weber (PPD): "Cada intervención de Carmona genera distancia y ruptura"

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) abordó las palabras del presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, quien cuestionó la salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda.

En conversación con CNN Chile Radio, Lagos Weber manifestó que: “Sorprende un poco las palabras del dirigente del Partido Comunista, el presidente mismo, porque van a contrapelo de todo lo que se ha planteado por parte del oficialismo y la apreciación“.

El legislador dijo que leyó “las declaraciones de Carmona y la verdad que para él parece que el tema de la responsabilidad fiscal es como algo de otro planeta, o es algo que preocupa a la gente con poco corazón”.

“Cuando la responsabilidad fiscal se va a las pailas, lo que tenemos son desajustes de la moneda, la economía entra en inestabilidad, surgen las presiones inflacionarias y los que pagan el costo son los chilenos y las chilenas más vulnerables”, indicó.

A juicio del parlamentario, “cada intervención de Lautaro Carmona al final del día, en los últimos seis meses, cada una de ellas genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia, de ruptura”.

Además, el senador vinculó estas declaraciones con el efecto que podrían tener en la campaña presidencial de Jeannette Jara. “Tengo la impresión (…) que es como que no se termina de convencer de que la candidata es de su fila, y no están dispuestos a respaldarla, parece”, expresó.