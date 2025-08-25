"No ceden en sus ideas": RN y Evópoli profundizan sus críticas a José Antonio Kast y al Partido Republicano

Continúan los distanciamientos entre Chile Vamos y el Partido Republicano en el camino hacia La Moneda. Desde Renovación Nacional y Evópoli cuestionaron la capacidad de llegar a acuerdos por parte de José Antonio Kast, mientras que de la tienda republicana advirtieron que el enemigo está al frente y que la centroderecha “todavía está a tiempo de hacer un llamado a apoyar a quien sea que pase a segunda vuelta”.

Figuras claves de Chile Vamos, como el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, y el timonel de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, han marcado diferencias sustanciales con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, durante las últimas horas.

La tarde de este domingo, en conversación con Mesa Central, Galilea fue consultado si se sumarían a la administración del republicano en caso de que Kast sea finalmente quien gane las elecciones presidenciales. “Uno mira los programas de gobierno, porque han salido algunos análisis de principales medidas de Evelyn Matthei y de Kast. La verdad es que en muchas cosas hay similitudes. Pero donde se producen las grandes diferencias son en cómo se aterriza esto a la política cotidiana”, señaló el presidente de Renovación Nacional.

En esa línea, Galilea explicó que después de los dos procesos constitucionales, “todos los partidos nos preguntamos, ¿qué hacer? Chile Vamos y Evelyn Matthei dijo: ‘Bueno, tratemos de que este gobierno logre sacar cosas importantes bien hechas’ como la reforma de pensiones, sacar una ley de 40 horas que esté bien hecha, (…) saquemos leyes de seguridad. La Ley Nain Retamal, clave para la protección de la policía”.

“Eso es plantearse positivamente y mirar el futuro. La posición política del Partido Republicano fue decir a todo que no porque soy un opositor y quiero que a este gobierno le vaya mal, a nosotros, como Chile Vamos, nos interesa que a todos los gobiernos le vaya lo mejor posible”, enfatizó el timonel de RN.

Por lo anterior, Galilea manifestó que en un eventual gobierno, Kast “va a tener sus cuadros propios, tiene que llamar a sus aliados naturales (…) tendrán que recurrir a los cuadros de Kaiser y los cuadros del Partido Social Cristiano”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, cuestionó la capacidad de diálogo de Republicanos. “Lo que hemos visto es que ellos no ceden en sus ideas y eso lo vimos tanto cuando les tocó liderar en el segundo proceso constitucional, en donde el resultado fue que nada ocurrió y también durante este Gobierno (…) nosotros esperamos que los chilenos escojan un proyecto político que esté por darle progreso a Chile y eso se logra sobre la base de buenos acuerdos”, dijo Santa Cruz.

Consultado sobre las declaraciones de Felipe Kast, quien sostuvo en una entrevista con El Mercurio, que espera Evópoli no sea parte de un eventual gobierno de Kast, Santa Cruz aseguró que esa es una decisión que debe tomar el Consejo General y calificó los dichos del senador Kast como una opinión personal “y es entendible”, afirmó.

“Ahora, hace cuatros años cuando estuvimos frente a una decisión similar en ese minuto, el partido tomó la decisión de apoyar a José Antonio Kast en desmedro del Presidente Boric, que estaban en segunda vuelta y no participar de ese gobierno, veremos qué ocurre este año”, detalló el timonel de Evópoli.

En el marco de la presentación de su propuesta para crear un millón de trabajos en todo Chile, Evelyn Matthei fue consultada por los dichos de Rodrigo Galilea sobre la participación de Chile Vamos en un eventual gobierno de Kast. Al respecto, en una breve intervención, Matthei aseguró: “Nosotros vamos a pasar a segunda vuelta, no tengo ninguna duda, vamos a ganar en segunda vuelta y por lo tanto ni siquiera me pongo en ese escenario”.

La repuesta de republicanos

Tanto José Antonio Kast como Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, respondieron a los dichos de los dirigentes de Chile Vamos.

El primero en tomar la palabra fue el abanderado de la tienda de ultraderecha, quien afirmó que: “Estamos invitando a todos los chilenos a sumarse a un proyecto de cambio radical, a una fuerza, a una energía de cambio, que vemos todos los días cómo las personas van adhiriendo. Pero de nuevo, primero hay que ganar, y si ganamos nosotros tenemos que convocar a las mejores personas que quieran sumarse libremente. Aquí no buscamos un cuoteo, nosotros no estamos detrás de un cuoteo“.

Así, Kast sostuvo que si ganara alguna otra candidatura de derecha, “no le vamos a pedir cupos para apoyar en una segunda vuelta”. Además, recordó cuando, junto a Squella, fueron a manifestar su respaldo hacia Sebastián Piñera: “No le pedimos nada a cambio. Solo le dijimos que íbamos a trabajar por Chile y derrotar a la izquierda”.

Por su parte, el timonel republicano llamó a Renovación Nacional a que tengan presente quién está al frente: “Tenemos a una candidata de continuidad de este mal gobierno”.

“¿Qué podría pasar si es que en definitiva llega a gobernar Jeannette Jara? Es la pregunta en el fondo que yo le hago a quienes de alguna manera presentan algún tipo de dificultad a la hora de trabajar en conjunto con quien le toque gobernar, si es que se da el caso de ganar a alguien de oposición”, cuestionó el timonel de la tienda.

Asimismo, Squella repasó a Galilea y refrendó la incorporación del economista Bernardo Fontaine, quien llegó a la Convención Constitucional con un cupo de RN al equipo de Kast: “Nosotros no vamos a andar buscando cuadros políticos ni cuotas de partidos políticos. Nosotros vamos a buscar a las mejores personas. Yo creo que Rodrigo Galilea tuvo un mal timing precisamente para hacer esas declaraciones, porque justo hoy día se demuestra con hechos concretos con la incorporación de Bernardo Fontaine, tal como lo ha dicho él, que no suscribe o no adscribe a un partido político determinado, sino que está disponible para trabajar con quien sea que quiera sacar a Chile por delante”.

Chile no puede esperar. Los chilenos no pueden seguir atrapados en la inercia de un Estado que contempla, pero no actúa. #Desafío90 nace con un solo propósito: abordar con sentido de urgencia el cambio que Chile necesita. Bienvenido @berfontaine !! 🇨🇱✌️ pic.twitter.com/vo6g9oomfs — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) August 25, 2025

“Yo no veo cuál es el enredo de decir que, independiente de quién gane, nos vamos a sumar. Lo único que se hace es profundizar esa incertidumbre. Creo que eso no le hace bien a la aspiración como sector de romper la inercia y que llegara a ganar una candidata de la continuidad. Creo que están todavía a tiempo de hacer un llamado a apoyar a quien sea que pase a segunda vuelta“, aseveró el presidente del Partido Republicano.

En tanto, Squella se mostró confiado a que las derechas se unirán en el balotaje: “En lo personal, me da total garantía que quienes están liderando los partidos políticos de oposición, todos, teniendo a la vista que la persona que eventualmente estaría al frente en una segunda vuelta (es) Jeannette Jara, ninguno va a titubear en apoyar desde la misma noche del 16 de noviembre para trabajar en una segunda vuelta“.