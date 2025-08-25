Tras críticas de Carmona: oficialismo reafirma su respaldo a la figura de Mario Marcel

Molestia e incomodidad. Eso es lo que generaron las críticas del presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona sobre la figura del ahora exministro de Hacienda, Mario Marcel.

Marcando una diferencia importante con la que ha sido la postura de otras figuras del oficialismo, Carmona afirmó, respecto a la administración de Marcel, que hay “observaciones críticas” de parte de los trabajadores públicos y otros sectores. Además, apuntó a un supuesto problema en la entrega de recursos en materia de educación y la salud.

“Siempre topamos en los recursos, en los recursos. Se hizo casi un dios el recurso por sobre la necesidad social”, expresó.

El presidente del PC puso en duda las razones de la salida de Marcel, pese a que durante el cambio de gabinete, tanto el Ejecutivo como el propio ministro recalcaron que estas fueron de índole personal. “¿Él renunció o le pidieron la renuncia? Uno se pregunta dónde está el origen de la iniciativa”, planteó el timonel.

Requerida sobre estas declaraciones, la ministra vocera de Gobierno y militante del PC, Camila Vallejo, desdramatizó los cuestionamientos, asegurando que “en los cambios de gabinete siempre hay algunas esquirlas”.

Asimismo, la vocera destacó la labor realizada por Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda, mencionando que “durante el liderazgo del exministro había un compromiso de generar las condiciones económicas para las transformaciones”.

“Gracias a ese compromiso, entre otras cosas, estamos implementando una reforma previsional, una de las transformaciones más importante de la última década. ¿Por qué? Porque era necesario generar las condiciones económicas para esos cambios”, señaló.

Vallejo además reafirmó que la salida de Marcel no se debió a razones políticas: “Fue de público conocimiento las razones personales dichas por el propio Presidente y por el propio ministro de Hacienda”.

Otros líderes del oficialismo también reiteraron su respaldo a la figura de Marcel. Luego del comité político de este lunes en La Moneda, el secretario general del PPD, José Toro, dijo estar “agradecido del ministro Mario Marcel por la gestión que ha realizado todo este tiempo a cargo de las arcas públicas del país. No solo logró reducir la inflación, sino también se hizo cargo de disminuir el déficit”, ejemplificó.

En esa misma línea, Toro sostuvo que las declaraciones de Carmona “no ayudan y no corresponden a un ánimo de construir una unidad en la coalición”.

Por su parte, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, evitó criticar directamente a Lautaro Carmona, pero insistió en que la gestión económica durante esta administración ha sido positiva. “Nosotros hemos manifestado públicamente el agradecimiento que tenemos como Frente Amplio al trabajo desarrollado por un equipo económico que encabeza principalmente el Presidente de la República”, manifestó.

“Acá ha habido una gestión que primero estabilizó el país y que luego también retomó la senda del crecimiento. Por eso, tenemos tanta esperanza en el trabajo del ministro Grau, que viene a complementar un trabajo que se ha desarrollado hace más de tres años y medio. Nuestro análisis ha sido público y por lo tanto, nos parece que las aprehensiones que el resto de los partidos puedan tener es responsabilidad de cada uno de sus partidos”, agregó.

En el Congreso también hubo declaraciones de apoyo a Marcel y de reprobación a lo señalado por Carmona. El senador de la Comisión de Hacienda y militante del PPD, Ricardo Lagos Weber, se mostró sorprendido por lo planteado por el presidente del PC: “Yo leí las declaraciones (…) y la verdad es que para él parece que el tema de la responsabilidad fiscal es como algo de otro planeta”.

“Cada intervención de Lautaro Carmona al final del día, en los últimos seis meses, cada una de ellas genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia, de ruptura”, complementó.

El diputado del Partido Socialista (PS), Juan Santana, incluso fue más allá, aseverando que “la soledad de las declaraciones de Lautaro Carmona son la mejor muestra de cuán grande es el error que ha cometido”.

“Mientras todo el mundo político y económico salió a reconocer el rol del exministro Mario Marcel, como un estudiante que no estudió para una prueba, Lautaro Carmona declara todo lo contrario de lo que queremos la mayoría, quedando prácticamente en ridículo“, declaró.

En esa línea, el parlamentario socialista estimó que “a esta altura, ya es válido preguntarse si estos arranques en contra del gobierno y en contra de la misma candidata son una estrategia para figurar artificialmente. De lo contrario, no habría explicación alguna”.