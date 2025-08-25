Un concierto y disco tributo: los homenajes para el centenario de Humberto Campos, “la primera guitarra de Chile”

“La primera guitarra de Chile: Homenaje a Humberto Campos” es el nombre del disco financiado por el Fondo de Cultura, Producción de Registro Fonográfico, Música Nacional de Raíz Folklórica y de Pueblos Originarios 2024 que conmemora el centenario del natalicio del guitarrista, compositor y arreglista Humberto Campos Zúñiga.

Uno de los ejecutores musicales más importantes de la música popular chilena y que se mantuvo activo entre las décadas de 1940 y 1970, colaborando con artistas como Los Cuatro Huasos, Fiesta Linda, Lucho Gatica, Trío Añoranzas, Ester Soré, Raúl Gardy y Nino Lardy.

El álbum refleja diversas facetas del músico, como intérprete —y que le valió ser denominado como “la primera guitarra de Chile”—, compositor, arreglista, creador de introducciones de guitarra pertenecientes al repertorio popular nacional y, además, cantante. La iniciativa se dilucidó gracias a unos registros caseros cedidos por su familia.

Así, el enfoque de este tributo se cimenta en su acervo guitarrístico, donde emergen reconocidas canciones como “Bajando pa’ Puerto Aysén”, “El huaso ladino” o “Mata de arrayán florido”. De esta forma, este trabajo de recopilación —llevado a cabo por Roberto Tapia y grabado, mezclado y masterizado en Estudio Santuario Sónico por Juan Pablo Quezada— se erige como un patrimonio puesto en valor.

Cabe destacar que “La primera guitarra de Chile: Homenaje a Humberto Campos” ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming. Además, se realizará un concierto de lanzamiento el sábado 6 de septiembre a las 19:00 horas en el Teatro Vicente Bianchi, ubicado en la comuna de La Reina, con entradas a la venta a través del sistema PortalTickets.