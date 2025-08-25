Venezuela: trabajadores públicos y funcionarios se alistaron en las "milicias bolivarianas"

Como un “éxito total” calificó el gobierno de Venezuela la primera jornada de alistamientos para la Milicia Bolivariana, un cuerpo de combatientes civiles convocado por el régimen de Nicolás Maduro para enfrentar lo que considera amenazas bélicas por parte de Estados Unidos, que desplegó fuerzas navales en el Caribe para operaciones antinarcóticos.

Durante todo el fin de semana y con gran publicidad estatal, miles de personas anotaron sus nombres en registros militares. La gran mayoría de ellos, funcionarios públicos y trabajadores de empresas manejadas por el Estado venezolano.

“Apoyando al pueblo de Venezuela para que se inscriba ahora en este registro que es el pueblo en armas”, decía una voluntaria. “En defensa de nuestra soberanía para resguardar la nación”, decía otro. “Aquí estamos, presidente Nicolás Maduro, no te vamos a abandonar, aquí están tus mujeres, tus guerreras”, “Venezuela es nuestra y la defenderemos con orgullo y dignidad”, testimoniaban otros dos venezolanos.

En las plazas centrales de varias ciudades se vieron a grupos organizados de trabajadores, e incluso a policías uniformados inscribiéndose en la Milicia, así como a ministros y altos funcionarios se presentaron, algunos ataviados de verde militar.

Nicolás Maduro anunció que el alistamiento militar continuará el próximo fin de semana. En días pasados el gobernante llamó a movilizar 4 millones y medio de milicianos en todo el país. Oficialmente no se conoce cuántas personas forman parte de ese componente armado.

En la oposición no hubo comentarios sobre el alistamiento de civiles, especialmente porque la mayoría de las reacciones tenían que ver con la excarcelación de 13 presos políticos ocurrida el sábado.