Ximena Ossandón critica plan de Kast sobre pensiones y advierte retrocesos en igualdad

La diputada de Renovación Nacional Ximena Ossandón, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, criticó duramente la propuesta económica del candidato presidencial José Antonio Kast que plantea eliminar el mecanismo conocido como “préstamo al Estado” de la reciente reforma previsional.

El plan del abanderado republicano, denominado Chao préstamo al Estado, busca reemplazar dicho sistema por la inversión en instrumentos financieros bajo condiciones de mercado. Sin embargo, Ossandón advirtió que su aplicación significaría retrocesos en las pensiones: “La verdad que no puedo estar más en desacuerdo con esta propuesta que hace el candidato Kast cuando dice ‘chao al préstamo’, porque eso implica, en la práctica, un chao a las mejoras de pensiones actuales”.

La parlamentaria detalló los efectos que, a su juicio, tendría la iniciativa: “Los actuales pensionados no van a recibir la mejora en sus pensiones; chao al reconocimiento de la trayectoria laboral —recordemos 0,1 UF por año cotizado—; chao al Bono Tabla, que compensa la mayor longevidad de las mujeres. Es decir, chao a beneficios para la clase media y para las mujeres”.

Ossandón agregó que también se trataría de un “chao a la igualdad de género: recordemos que tenemos una brecha previsional gigante, es la más alta de la OCDE”. Y remató: “Yo de verdad creo que es de las peores propuestas que he escuchado”.

En contraste, el diputado Henry Leal (UDI), también miembro de la Comisión de Trabajo, señaló que cualquier cambio al sistema previsional debe pasar por el Congreso. “Cualquier propuesta que signifique modificar el tema de pensiones requiere ley y tiene que ir al Congreso. Por lo tanto, esa propuesta tendría que ser aprobada por una mayoría importante”, sostuvo.

Leal además advirtió que no es el momento de hacer cambios tan radicales: “Me parece que empezar a revisar una reforma previsional que lleva aprobada unos pocos meses, yo esperaría un tiempo más que asentemos cómo funciona y evaluemos si se requieren modificaciones. Pero, a escasas semanas de haberse aprobado, no me parece prudente por ahora”.