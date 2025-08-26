Amplían negociación por la megatoma de San Antonio hasta el 3 de septiembre

La comisión técnica, constituida en febrero pasado para encontrar una solución a la megatoma de San Antonio, informó, a través de un comunicado, que decidió de manera unánime extender sus funciones hasta el 3 de septiembre, con el objetivo de seguir acercando posiciones entre los distintos actores.

La instancia, en la que participan la Inmobiliaria y Constructora San Antonio SA., el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Municipalidad de San Antonio y la Subsecretaría del Interior, indicó que “en sesión de fecha 22 de agosto han resuelto unánimemente y con el acuerdo de sus mandantes continuar el trabajo de esta comisión, bajo los términos establecidos en dicho protocolo, hasta el 3 de septiembre, para acercar posiciones. En caso contrario, se hará operativo el fallo de la corte de Valparaíso”.

El desalojo, ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso estaba programado para el jueves 27 de febrero a las 10 horas. Se trataba de un plazo final tras una serie de prórrogas y fallos que comenzaron en 2023.

El acuerdo del 24 de febrero permitió volver a retrasar el proceso de desalojo para el 27 de agosto y ahora, el comunicado aclara que, si no se logra consenso antes de la nueva fecha (3 de septiembre), se hará operativo el fallo de la Corte de Valparaíso que ordena el desalojo del sector.

Hasta ahora las negociaciones han enfrentado puntos complejos como el precio por metro cuadrado, las condiciones de financiamiento y la definición de garantías para los pagos mediante cooperativas.

La extensión del plazo evidencia que, pese a los avances parciales, aún no existe un acuerdo definitivo que permita zanjar la situación de las más de 4 mil 100 familias que viven en la toma de 250 hectáreas.