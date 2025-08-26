Aucan Huilcaman acusa a Comisión para la Paz de ser "el más puro reflejo del colonialismo del Estado"

El proceso de consulta indígena impulsado por el Gobierno, basado en las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, ha generado un rechazo creciente entre comunidades mapuche. Estas acusan exclusión, falta de representatividad y vulneración del principio de consulta libre, previa e informada.

Lo anterior, establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En territorios como Panguipulli y Los Lagos, más de 100 representantes acudieron al proceso y expresaron su no consentimiento.

En respuesta, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que el “Estado se ha esforzado en encontrar caminos de solución” y ratificó su interés por la paz en la región. La vocera consideró importante que la consulta siga avanzando, valorando los aportes de las comunidades. Respecto a las críticas, advirtió que “las posiciones en las comunidades no son homogéneas”.

Desde el mundo político, la candidata al Senado Elisa Loncon cuestionó el proceso, señalando que “la propuesta de paz y entendimiento tiene situaciones que la gente ya ha cuestionado”, y que fue elaborada sin participación directa de los pueblos originarios. Loncon llamó al Ejecutivo a detener el proceso y abrir un nuevo mecanismo de diálogo representativo, en función de la verdad y del conocimiento de la historia.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Aucan Huilcaman, vocero del Consejo de Todas las Tierras, se refirió a la situación y criticó el desarrollo de este proceso.

— Ante las críticas que ha recibido el proceso de consulta por parte de la comunidad, y en particular de figuras como Elisa Loncon, por la falta de representación, ¿comparte estas observaciones sobre el trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento?

En primer lugar, la Comisión por la Paz y el Entendimiento se hizo a espaldas del movimiento mapuche. La comisión es el más puro reflejo del colonialismo del Estado con el pueblo mapuche. El haber dado atribución a partidos políticos, de derecha e izquierda, prácticamente da lugar para que los mapuche no vamos a consentir esa comisión.

En cuanto al informe, en su contenido es la versión negacionista de la historia, porque en definitiva se aleja de los derechos del pueblo mapuche y quiere introducir una versión propia para poner límite al derecho a las tierras y territorio que hoy incluso están reconocidos por el derecho internacional.

Hoy lo que hay es el descontento generalizado de la comunidad mapuche resultado de esa discusión, que por primera vez el Estado, a sabiendas, toma decisión al margen de la voluntad colectiva de los mapuche. Es la primera vez que una comisión se efectúa de esa manera.

— En entrevista con Radio Duna el senador Huenchumilla (DC) mencionó que no estaba de acuerdo con que se rechazara. En ese sentido, ¿qué rol debería cumplir ahora el Estado y qué tipo de acompañamiento esperan?

Lamentablemente el senador Huenchumilla (DC) tiene una gran responsabilidad de la comisión y el informe. Él, junto a otros, tiene una absoluta responsabilidad que debe asumir como persona, como parlamentario, porque él no puede introducir el concepto que los partidos políticos tienen que decidir por el pueblo mapuche.

Por lo tanto, creo que él tiene que en algún momento reaccionar públicamente para asumir su responsabilidad. Cada vez hemos visto que hay un rechazo creciente a su persona y al informe y a la comisión. Lamentablemente él se involucró demasiado en un tema complejo.

— ¿Qué acompañamiento del Estado se requiere?

Las comunidades han rechazado el informe, entonces plantear acompañamiento es una cosa fuera de lugar. De esta manera hemos visto, por ejemplo, que el senador (Jaime) Quintana (PPD) también está pidiendo ahora suspender la consulta.

La participación del senador Quintana es un aprovechamiento político a su candidatura y creo que él debiera dejar de aprovecharse políticamente de la situación del pueblo mapuche. Por otro lado, él tiene la misma versión de negar el crimen de genocidio con los palestinos, por lo que es el menos indicado de llamar éticamente y moralmente a suspender la consulta. El PPD que él dirige avaló la comisión para sustituir al pueblo mapuche en sus derechos.

— ¿Qué mecanismos concretos propondrían para garantizar un diálogo efectivo?

Hay dos maneras. Una de ellas es que, por un lado, se modifique el decreto supremo número 66 que establece el procedimiento de consulta, y ese es un tema relevante. Mientras no se modifique el reglamento, que es un decreto presidencial, las consultas seguirán siendo en desigualdad de condiciones, en limitadas posibilidades de participar.

Por otro lado, consideramos que queda claro a esta altura del tiempo que el Estado no tiene capacidad para dialogar con el pueblo mapuche. En ese sentido, vamos a pedir a los órganos de Naciones Unidas que nos brinden un apoyo para establecer condiciones para un diálogo de buena fe, con una agenda clara y pública.