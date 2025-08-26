"Chao préstamo al Estado": el "error" de Kast que desató la arremetida de Matthei en defensa de la reforma de pensiones

La propuesta “chao préstamo al Estado” del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, —contenida en el punto siete de su programa económico— que propone modificar la reforma de pensiones, abrió una nueva disputa entre el líder de ultraderecha y la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

La medida apunta directamente contra el “seguro social” que establece la legislación, aprobada en enero pasado con votos del sector de Chile Vamos. En su contenido se plantea un aporte rembolsable de las personas hacia el Estado de un 1.5% de la cotización adicional.

En su lugar, Kast advierte que esta fórmula será remplazada “por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado”, logrando que, todo el aporte de la cotización vaya a las cuentas individuales, tal como bregaron desde su partido durante la tramitación.

La idea generó una arremetida de los principales actores del comando de la exministra del Trabajo, quienes optaron por dar un paso al frente enrostrando, primero, el hecho de que el ingeniero comercial y exconvencional, Bernardo Fontaine, quien se sumo este lunes al equipo estratégico de Kast, fue uno de los impulsores de este préstamo. Y en segundo lugar, encendieron las alarmas por la afectación que provocaría en las jubilaciones y la deuda país.

¿De dónde sacar los recursos?

Ante esta propuesta, la economista del equipo de Matthei y miembro de la mesa técnica de pensiones, María Cecilia Cifuentes, cuestionó: “Ellos dicen ‘chao al préstamo’ pero no están planteando subir los impuestos. Uno tiene que volver a hacer la pregunta ¿de dónde salen los recursos? Entonces, la alternativa, si no son impuestos es deuda pública, que entiendo que esa es la propuesta que se está haciendo. Pero en una situación en que la deuda pública ya está llegando al límite de lo prudente, financiarlo simplemente con deuda pública genera un problema de riesgo país. Eso genera un aumento en las tasas de interés, de alguna forma ahí el Fisco toma recursos del sector privado, por lo tanto, tiene un impacto negativo en la inversión y en el crecimiento económico y, además, sube el costo del crédito para toda la población”.

“En ese sentido, el tema del préstamo lo hacen los cotizantes con sus cotizaciones al Estado y, con esos recursos, el Estado se los entrega a los jubilados actuales. Es una forma de deuda pública, pero que tiene un menor impacto en los niveles de riesgo país, por eso no tiene el impacto negativo en las tasas de interés (…). La pregunta que viene es si ellos dicen ‘chao al préstamo’, entonces ¿se elimina la mejoría a las pensiones actuales? ¿No dan el bono por años cotizados o lo financian directamente con deuda o con impuestos?”, cuestionó.

También fue parte de las críticas el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien hoy se desempeña como coordinador político del comando y quien protagonizó parte de la negociación previsional en comisiones.

“Me sorprende que ahora estén todos de acuerdo en el contenido de la reforma previsional. Lo que se cambia es un punto que creo es un cambio mal hecho, porque lo que están diciendo es que, en vez de un préstamo con aval del Estado se reemplace porque las personas tengan que invertir obligatoriamente en un papel del Estado, lo que hace que no se reciba un peso más por este cambio”, afirmó.

El exministro de Trabajo en el gobierno de Sebastián Piñera, Nicolás Monckeberg (RN), criticó que se proponga retroceder. “Llama la atención que teniendo un desempleo cercano a los dos dígitos, teniendo una informalidad que alcanza récords históricos, algunos estén pensando en perder el tiempo en rehacer acuerdos ya logrados en vez de establecer políticas para generar muchos más empleos en Chile”, señaló.

Matthei apunta nuevamente contra la propuesta y Kast responde

Si bien la presidenciable ya se había referido este lunes contra lo propuesto por el republicano, calificando la medida como “inviable”, la exalcaldesa de Providencia profundizó en sus declaraciones cuestionando que esta materia se abra tras 10 años de intentos por aprobar una reforma. En esa línea, llamó a defender la Pensión Garantizada Universal (PGU) y otros aspectos de la ley.

“Ya se llegó a un acuerdo muy amplio, que tiene a todos los jubilados muy tranquilos y yo creo que cualquier cosa que pueda hacer creer a los jubilados que está en peligro la PGU sería terrible (…). Creo que tenemos que defender la PGU, tenemos que defender también que las mujeres puedan tener mejores pensiones”, sostuvo Matthei.

Consultado por los anteriores dichos, José Antonio Kast reiteró el llamado a la tranquilidad: “Nosotros en esto hemos sido muy responsables. Nosotros hemos preparado junto a un tremendo equipo por bastante tiempo lo que hemos señalado. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que fueran los trabajadores los que le hicieran un préstamo al Estado y hay distintas maneras de tener al Estado cumpliendo con sus obligaciones y desarrollando todos los requisitos que están. Nosotros lo que hemos señalado es que no se va a perder nada, que todos los aumentos en las pensiones van a seguir tal como están“.

Marco Moreno: “Deshacer lo que ya se percibe como un avance, puede salir mucho más caro”

Para el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, la propuesta de “chao al préstamo” puede terminar convirtiéndose en una propuesta de “chao voto”. Esto, porque en la práctica la imagen que se entrega es la de quitar un beneficio, producto de la reforma, a cerca de un millón de jubilados. Y que, de hecho, a partir de este 01 de septiembre comenzarán a ver frutos con el aumento de la PGU a los mayores de 82 años.

“Al eliminarlo, Kast no solo desarma un instrumento que permitió alcanzar un consenso transversal y que demoró 15 años, sino que también pone en riesgo un beneficio concreto que ya estaba generando expectativa en sus propios votantes. Y en política sabemos que, deshacer lo que ya se percibe como un avance, puede salir mucho más caro que prometer algo desde cero. En ese sentido, creo que la propuesta de Kast se puede convertir en un verdadero bumerán político, no tanto por la audacia técnica, sino que porque atenta contra un principio central en cualquier campaña: no quitarle al ciudadano lo que ya se percibe como ganado”, aseveró.

Así, Moreno declaró que “esto es un error que no habíamos visto, pero evidentemente es un disparo a los pies. El ‘chao préstamo’ puede ser narrado como primer paso hacia un ‘chao voto’ y los adversarios tanto de Evelyn Matthei, como me imagino Jeannette Jara, van a utilizar este error que está experimentando la candidatura de Kast”.