Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 8 de marzo de 2026


Delegado Presidencial de RM habló sobre opción de jugar Supercopa sin barristas

Tras inspeccionar el estadio Santa Laura, Gonzalo Durán abordó la opción de que el clásico entre Colo Colo y la U. de Chile, programado para el 14 de septiembre, se juegue sin la presencia de las barras.

Deportes

Fue la semana pasada que la ANFP oficializó que la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará el próximo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura.

Por eso, ya comenzaron los trabajos de rigor y el lunes se realizaron inspecciones en el recinto de Independencia. En la ocasión, Gonzalo Durán, Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, entregó detalles del público que se espera para el Superclásico entre albos y azules.

“La idea es que se haga con un público que dé garantías de desarrollar un evento tranquilo. Estamos pensando en gente relacionada con el mundo del fútbol formativo y fútbol femenino de los clubes involucrados, pero no con sus barristas“, expresó en conversación con radio ADN.

“Hay que evaluar qué proporción puede ser de una y otra cosa. Uno puede designar ciertos perfiles a las personas que se espere que lleguen. Es decir, se podría asignar venta a familiares de jugadores, del SIFUP. Hay que pensar en un mecanismo que compatibilice la fiesta deportiva con las plenas garantías de seguridad“, añadió.

Sobre la idea de jugar un partido sin barristas, sostuvo: “Esto es una materia de la ANFP, que ha estado conversando con los clubes y yo diría que hay mucho consenso en hacer una cosa de este tipo para minimizar factores de riesgo. Se acordó una reunión con los municipios de Recoleta e Independencia para recibir sus preocupaciones. Con posterioridad, habrá un análisis con los organizadores para revisar todo lo sugerido en términos de aforo y seguridad“.

Por último, sobre el Superclásico de este domingo 31 de agosto, Gonzalo Durán comentó: “Solo autorizamos ‘arengazos’ cuando estos son solicitados por los clubes con todos los resguardos en materia de seguridad y se desarrollen dentro del estadio. Va a ser un partido sin público visitante. Vamos a tomar la definición del aforo de aquí al miércoles y evaluaremos un aforo de 48.000 personas“.

