Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 8 de marzo de 2026


DOS invita a dirigentas sociales a participar en la consulta ciudadana “Mujeres que Sostienen”

La iniciativa busca visibilizar el aporte de las mujeres en la vida comunitaria, relevar las cargas que enfrentan en su rol dirigencial y generar insumos para el diseño de futuras políticas con perspectiva de género.

La División de Organizaciones Sociales (DOS), dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno, lanzó en agosto la consulta ciudadana “Mujeres que Sostienen”, dirigida a mujeres desde los 15 años que participen o hayan participado en alguna organización social a lo largo del país.

El objetivo del cuestionario es recoger experiencias, percepciones y realidades de dirigentas y participantes comunitarias, con el fin de reconocer su aporte y visibilizar la carga mental y emocional que muchas enfrentan en el ejercicio de sus liderazgos.

Los resultados permitirán elaborar un estudio que sirva de insumo para acciones formativas, estratégicas y de fortalecimiento de liderazgos femeninos, además de entregar información útil para el diseño de políticas públicas más ajustadas a sus necesidades.

Las interesadas pueden participar ingresando a organizacionessociales.gob.cl, donde encontrarán un banner con acceso al formulario. El enlace también está disponible en las historias de las redes sociales institucionales.

La consulta estará abierta hasta el 31 de agosto y puedes revisar aquí.

