Jara se desmarca de Carmona y exige disciplina en su equipo: "Concéntrense en la campaña"

La candidata del pacto Unidad por Chile, Jannette Jara, se refirió este martes al malestar que provocaron en las filas oficialistas las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien el fin de semana cuestionó la gestión de Mario Marcel al frente del Ministerio de Hacienda.

Desde Punta Arenas, ciudad donde se encuentra realizando una gira por el país para dar a conocer sus propuestas de gobierno, Jara sostuvo que: “Yo he estado en una agenda desde la región, escuchando a las personas. Entiendo que ha habido distintas declaraciones entre distintas autoridades políticas, pero mi concentración está puesta en buscar soluciones para los problemas que Chile tiene”.

“Con todo, yo quiero señalar que durante el tiempo que fui ministra junto al ministro Marcel, logramos avanzar en temas relevantes y estoy muy contenta de que desde septiembre en adelante empiecen a subir las pensiones y en enero le suban a un millón cuatrocientas mil personas, cosa que no va a pasar si gana el candidato Kast, que ha señalado que va a eliminar el aporte al seguro social que hay dentro de la reforma previsional, lo cual generaría un enorme retroceso”, declaró.

La abanderada reafirmó su rol como jefa de campaña y aclaró cualquier tutela sobre los actores políticos involucrados: “Quiero ser clara en esto, aquí somos todos adultos y cada uno es responsable de lo que dice y de lo que expresa. Yo no soy la mamá de ninguno de los dirigentes de los partidos políticos. Quiero ser presidenta de Chile para darle soluciones a Chile”.

Respecto al conflicto entre Figueroa y Lagos Weber, Jara enfatizó la necesidad de reenfocar los esfuerzos del equipo político: “Yo creo que hay que hacer una buena orientación porque al parecer los esfuerzos que tenemos que concentrar tienen mucho más que ver con dar respuesta a los problemas que Chile tiene, a que estar discutiendo entre los distintos dirigentes de partidos políticos”.

“Ese por lo menos es mi énfasis y si es necesario que lo tenga que hacer presente nuevamente, apenas vuelva de esta semana de gira a Santiago, voy a tener que hacer un esfuerzo en eso”, aseguró.

Consultada si las declaraciones de Carmona aportan a su candidatura, Jara fue clara en deslindar responsabilidades: “Lo que pasa es que aquí las personas, cada una es responsable de sus propios dichos. Yo lo que le puedo decir es que estoy concentrada en llegar a la gente en las regiones”.

Reconoció que existen opiniones diversas dentro del sector, pero llamó a priorizar el foco político: “Hay muchas personas que tienen opiniones distintas, todas pueden ser válidas, el punto es si son oportunas o no y si son las vías más adecuadas o no, y cada uno de los que está opinando para un lado y para el otro, la verdad creo que son todos adultos, gente con harta experiencia y yo les pediría a todos que se concentren en la campaña y en entender que el proyecto político adversarial no está entre nosotros, está al frente”.