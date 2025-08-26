Diario y Radio Universidad Chile

Renovación Nacional emplaza al Gobierno a aplicar la Ley Antiterrorista tras atentado en La Araucanía

La bancada de RN solicitó al ministro de Seguridad, Luis Cordero, actuar con firmeza ante los últimos hechos de violencia en Victoria. “Es clave dar una señal de justicia y reafirmar el compromiso del Gobierno contra el terrorismo”, señalan.

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), encabezada por Frank Sauerbaum, y conformada por Carla Morales, Miguel Becker, Jorge Rathgeb, Juan Carlos Beltrán y Miguel Mellado, ofició al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para que reconsidere su decisión de no aplicar la Ley Antiterrorista en la investigación del atentado ocurrido la noche del sábado 23 de agosto en el fundo Los Prados, en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía.

Según los legisladores, revertir la postura del Ejecutivo sería una “manera de dar una señal efectiva de justicia y revalidar el compromiso del Presidente Boric de atacar el terrorismo”.

En ese sentido, afirmaron que el ataque se produjo días después de que el Gobierno buscara el apoyo del Congreso para renovar un nuevo estado de excepción, hecho que fue celebrado por la ministra de Defensa Nacional como un éxito de la medida.

Tras el atentado, el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, presentó una querella por asociación criminal con homicidio calificado, descartando inicialmente la utilización de la Ley Antiterrorista para no afectar el curso de la investigación.

Para los diputados de RN, esta decisión debe ser revertida, ya que, según explicaron, “la intencionalidad de infundir temor, la acción armada organizada y el resultado letal configuran de manera evidente las conductas que la Ley Antiterrorista busca prevenir y sancionar con mayor severidad”.

Además, recordaron que como bancada participaron activamente en la creación de la norma, por lo que la forma más sólida y eficaz de perseguir estos delitos la ofrece precisamente el nuevo estatuto investigativo de la Ley Antiterrorista y la amplia gama de herramientas que esta ofrece, justificadas por la gravedad que tiene el terrorismo para la sociedad”.

Los legisladores agregaron que apelar a “estrategias procesales” para evitar el uso de la ley evidencia un retroceso en la lucha contra el terrorismo en la Macrozona Sur, debido a los reparos de coaliciones de centroizquierda que han presionado históricamente para no aplicar estas herramientas en delitos que, según RN, buscan desafiar al Estado y sembrar temor en la Provincia de Malleco.

En tanto, reiteraron su llamado al Gobierno y al Ministerio de Seguridad para reconsiderar su postura, con el objetivo de dar una señal efectiva de justicia y reafirmar el compromiso del Ejecutivo en la lucha contra el terrorismo.

