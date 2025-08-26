Salud pública en la UTI: diputados RN piden aumento de presupuesto ante déficit y listas de espera

Los diputados de Renovación Nacional Eduardo Durán y Andrés Celis, junto a representantes de la agrupación No Más Víctimas, entregaron una carta en La Moneda dirigida al Presidente Gabriel Boric. En la misiva, los parlamentarios exigieron medidas urgentes ante lo que calificaron como “déficit y crisis de financiamiento de la red pública de salud”.

El texto describe que más del 75% de los chilenos depende de este sistema, pero los recursos asignados históricamente han sido insuficientes, lo que se traduce en listas de espera interminables, deudas hospitalarias y falta de especialistas e infraestructura.

“Lo que le estamos pidiendo al Presidente de la República es que antes que envíe el presupuesto dentro de la partida de salud, pueda discutirlo a lo menos con los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas, porque en definitiva siempre nos encontramos con que la gran piedra de tope es el presupuesto de salud”, sostuvo el diputado Andrés Celis, miembro de la Comisión de Salud.

Sobre la misma, advirtió que servicios en Ñuble, Metropolitano Occidente y Concepción ya ejecutaron más del 80% de sus recursos anuales. “Le queremos pedir al Presidente que nos invite como comisión a poder elaborar el presupuesto ya que sabemos, como también lo dije, que en el tema del Van Buren, la deuda es de más de 22 mil millones de pesos”, agregó.

El parlamentario también comparó el gasto público en salud con el promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y mencionó que Chile destina apenas un 4% del PIB, frente al 7% promedio del bloque.

En ese sentido, el diputado Durán, integrante de la Comisión de Economía, criticó directamente al Ejecutivo, ya que según sus palabras “la salud pública está en la UTI” y hospitales como El Pino, Barros Luco y Padre Hurtado enfrentan una situación “grave y estructural”.

“La gente muere esperando una consulta médica. Los presupuestos ya se acabaron y los hospitales deben endeudarse para terminar el año. Es impensable que unidades como gastroenterología estén cerradas hace más de un año”, declaró.

Además, cuestionó el aumento presupuestario del Ministerio de las Culturas, acusando que “los fondos terminan en licitaciones mal hechas y fundaciones ligadas al gobierno”, mientras las prioridades ciudadanas, como salud y seguridad, siguen desatendidas.

Desde la agrupación No Más Víctimas, el director José Miguel González denunció casos de negligencia médica y violencia obstétrica en hospitales como Félix Bulnes y San José, este último “al borde de ser decretado en estado de catástrofe”.

“Siempre terminamos a mitad de año con hospitales pidiendo más recursos. No hay un orden claro en la elaboración del presupuesto”, añadió Andrés Celis, citando además el caso del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde persiste un litigio por más de seis mil millones de pesos con la empresa constructora.

Consultado por el debate sobre la Ley de Eutanasia, el diputado Celis expresó dudas sobre su importancia en el actual contexto sanitario. “La ley debe asegurar que se trata de enfermedades incurables y dolores insufribles, que los médicos demuestren que no es una salida ante el colapso del sistema”, explicó.

Los parlamentarios insistieron en que tanto el Ministerio de Salud como el de Hacienda, deben adoptar medidas inmediatas y realistas para evitar que la red hospitalaria pública se sumerja en una crisis financiera durante los últimos meses del año.

El escrito concluye que se requiere un análisis serio y estructural que permita garantizar la sostenibilidad del sistema, con proyecciones responsables y un financiamiento acorde a las necesidades reales de la población.