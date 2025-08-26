Senadora Sepúlveda: "A José Antonio Kast hay que sacarle la careta de demócrata"

Mientras al interior del oficialismo intentan bajar las tensiones tras las críticas de su propio sector al exministro Mario Marcel, la senadora e integrante del comando de Jeannette Jara, Alejandra Sepúlveda, apuntó contra el abanderado republicano, José Antonio Kast, a quien acusó de usar una “careta” que esconde su intención de revertir avances en pensiones y derechos de la mujer.

En contraste con lo expresado por otras voces del oficialismo, Carmona cuestionó la gestión del extitular de Hacienda e instaló un manto de dudas sobre los motivos de su salida. “¿Él renunció o le pidieron la renuncia? Uno se pregunta dónde está el origen de la iniciativa”, planteó el timonel.

En ese contexto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, la también vocera del comando de Jara remarcó que lo que deberían hacer los líderes del oficialismo es “no tensionar más esta situación”.

“Yo espero que los que son más cercanos, de su partido, tengan una doble responsabilidad y la tienen. De no hacernos más autogoles, de entender que tenemos diferencias pero aquí hay que mirar para adelante, de cómo vamos construyendo”, dijo.

Sepúlveda destacó que Carmona “es un hombre con una tremenda experiencia, inteligente, capaz y con una tremenda responsabilidad de liderar el partido de nuestra candidata”. Por ello, apuntó a que se pueden “tener muchas críticas”, pero que ellas “tienen que ser internas, en la reflexión partidaria o en la reflexión del comité político. Si no, complican, porque tenemos que salir a dar explicaciones, aquellos que somos voceros, en relación a Lautaro Carmona”, afirmó.

“Lo que a nosotros nos gustaría, es estar hablando del programa, de lo que hace la candidata, de cómo está recorriendo Chile. Creo que distrae y creo que hoy día quien va a ganar la Presidencia de la República son los que cometan menos auto goles, que menos compliquen a los candidatos”, estimó.

Candidatura de José Antonio Kast

La senadora abordó la estrategia que debería adoptar el comando de Jara frente a la candidatura del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, su principal contendor y quien ha logrado controlar la agenda pública. A juicio de Sepúlveda, lo que hay que hacer es “sacarle la careta de demócrata”.

“Todos conocemos a José Antonio Kast, el de verdad. El que compitió la vez anterior. Yo creo que hay que sacarle la careta. Nadie va a creer que él esté hoy día con la diversidad sexual, con el divorcio, con el aborto, etcetera. Hay que sacar esa careta que hoy día se la ha puesto muy bien y que dice: ‘No voy a tocar estos temas, me voy por las cosas más importantes del país’. Nosotros necesitamos abordar las cosas importantes pero también saber quién es. Él no ha tenido una metamorfosis durante estos años. Sigue siendo la persona que está contra las tres causales y si él pudiera borrarlas de un plumazo a través de una resolución el Minsal, lo haría sin duda”, criticó.

En esa misma línea, la parlamentaria integrante de la Comisión de Trabajo cuestionó la propuesta de Kast de eliminar el mecanismo conocido como “préstamo al Estado” de la reforma previsional.

De acuerdo a Sepúlveda, la medida producirá “el debilitamiento absoluto del seguro social y de la posibilidad de incorporar y entregar mejores pensiones a los jubilados”. Así, llamó a la ciudadanía —especialmente a los adultos mayores, las mujeres y a las diversidades sexuales— a reflexionar respecto a lo que Kast “efectivamente piensa en términos de los derechos ganados”, aquellos que “él quiere de un plumazo eliminar”.