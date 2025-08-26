Tambalea el gobierno de Milei: denuncias de corrupción, fracturas internas y la caída de su popularidad

El gobierno del presidente argentino Javier Milei atraviesa quizá la crisis más profunda desde que llegó a la Casa Rosada. La causa: la filtración de una serie de audios que destaparon un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, y que involucra de manera directa a la persona más cercana al mandatario, su hermana y secretaria general de la Presidencia.

Los audios, difundidos el pasado 20 de agosto por el periodista Mauro Federico, comprometen a Diego Spagnuolo, abogado, amigo personal del presidente y hasta entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En ellos se escucha cómo describe un supuesto mecanismo de recaudación de coimas a laboratorios y prestadores de servicios vinculados a la salud pública. El esquema, de acuerdo con sus palabras, funcionaba a través de la droguería Suizo Argentina, que presionaba a proveedores para imponer sobreprecios y asegurar contratos con el Estado.

Pero lo grave no termina ahí. Spagnuolo no solo acusa a operadores de esa empresa, sino que apunta directamente a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem como beneficiarios de los retornos. Incluso menciona un reparto de porcentajes, un 1% para él, 3% para Karina, y el resto —un 8% en total— distribuido entre otros funcionarios y allegados al poder.

Este no es el primer caso de corrupción vinculado a la hermana del presidente. Karina Milei ya había sido acusada de actuar como intermediaria en el denominado “caso Libra”, que fue el escándalo de estafa por una criptomoneda en la que se vieron vinculados los hermanos. Pero Karina fue apuntada por facilitar la venta de candidaturas dentro del partido de La Libertad Avanza y de exigir diezmos en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Ella, que fue señalada por la revista Noticias como “la cajera” del gobierno libertario, ya arrastraba sospechas que ahora se ven amplificadas con esta filtración.

La tormenta política fue inmediata. Spagnuolo fue echado de su cargo la misma noche de la difusión de los audios, pero su salida no logró detener la hemorragia. La Justicia avanzó con allanamientos en la propia ANDIS, en domicilios particulares de los involucrados y en la droguería Suizo Argentina. En esos procedimientos se encontraron pruebas materiales, sobres con cientos de miles de dólares, cajas de seguridad abiertas y hasta una máquina de contar billetes en la casa de Spagnuolo. La investigación está en manos del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes prohibieron la salida del país a varios de los implicados.

El escándalo pone en jaque uno de los pilares de la narrativa libertaria, la lucha contra “la casta” y la corrupción. Milei construyó su carrera política prometiendo terminar con los privilegios y con la corrupción enquistada en la política argentina. Ahora, su círculo íntimo aparece señalado como parte de esas mismas prácticas que decía combatir.

La reacción del presidente ha sido, cuanto menos, errática. Primero, un silencio que generó especulaciones. Después, mensajes ambiguos de su vocero, Manuel Adorni, que en lugar de aclarar oscurecieron. En un intento de dar vuelta a la página en un acto público, Milei defendió a su hermana, la elogió y acusó al kirchnerismo de “sembrar el caos” para desestabilizar a su gobierno. En un lapsus que rápidamente recorrió las redes, el propio presidente llegó a decir, “les estamos afanando los choreos”. Una frase que, lejos de neutralizar la crisis, reforzó la idea de que el oficialismo se refugia en la ironía para no enfrentar de fondo las denuncias.

La crisis no solo es externa. La Libertad Avanza vive tensiones internas crecientes. La relación entre Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, está en su punto más bajo. Villarruel, que supo ser su principal aliada, hoy marca distancia, con un perfil más dialoguista en el Senado, donde busca tejer acuerdos con sectores opositores. Su rol como presidenta del Senado ha sido clave para aprobar proyectos, como el del aumento en la pensión de los jubilados, lo que ha desatado el enojo de Milei, quien incluso la acusó de “traidora” y, sin mencionarla, replicó mensajes en redes sociales en los que sus seguidores la atacan.

Así, el conflicto también llegó al Congreso. Un grupo de diputados se apartó del bloque oficialista y creó la bancada “Coherencia”, en rechazo a la conducción de Martín Menem, a quien acusan de verticalismo. Menem, justamente, aparece mencionado en los audios del escándalo de la ANDIS, lo que agrava aún más la situación. Y en el centro de todo, Karina Milei, señalada como la guardiana de las listas, la dueña del sello y la responsable de purgar a quienes no considera leales. Su estilo confrontacional y cerrado es visto como el motor de muchas de las fracturas internas.

La pugna más visible hoy es con Santiago Caputo, estratega político del presidente, con quien Karina disputa el control del poder dentro del oficialismo. Esta lucha intestina, sumada a la crisis judicial y mediática, ha convertido al círculo más cercano de Milei en un campo de batalla permanente.

Todo esto ocurre en un momento decisivo, pues el 7 de septiembre habrá elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, un termómetro clave para medir la fuerza de La Libertad Avanza. Y un mes más tarde, el 26 de octubre, serán las elecciones legislativas nacionales, las famosas “mid term”, en las que Milei se juega su proyecto político y la estabilidad de su gobierno.

Las encuestas muestran un escenario delicado. La Libertad Avanza todavía lidera con cerca del 27% de intención de voto, pero muy lejos del 56% que obtuvo Milei en el balotaje presidencial de 2023. El retroceso es evidente. El kirchnerismo mantiene un piso duro de apoyo, el peronismo no kirchnerista también disputa espacio, y el PRO conserva una porción del electorado. Pero lo más preocupante para el oficialismo es el alto nivel de indecisos, que en algunos estudios supera el 20%. Ese sector, volátil y sensible a los escándalos, puede inclinar la balanza.

La paradoja es evidente, Milei llegó con la promesa de combatir la corrupción, pero ahora el escándalo toca el corazón de su familia y de su gobierno. Y en Argentina, donde los casos de corrupción han marcado la política por décadas, el impacto en la opinión pública puede ser devastador.

Hoy, más que nunca, la pregunta es si Javier Milei será capaz de sostener su proyecto político cuando la figura clave de su entorno, su hermana Karina, está en el centro de las denuncias. Porque si no puede aplicar su regla de hierro contra la corrupción dentro de su propia casa, ¿cómo convencer a los argentinos de que puede hacerlo en el resto del Estado?

Este escándalo no es solo un caso judicial. Es una prueba política y moral que definirá el futuro inmediato de Javier Milei y de La Libertad Avanza en el poder.