"Terrorismo duro y puro": diputado Becker (RN) compara atentado en La Araucanía con conflicto de guerrillas

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker, condenó el atentado ocurrido en la Región de La Araucanía donde dos trabajadores de la empresa CMPC fueron atacados por desconocidos y uno de ellos perdió la vida.

El Ejecutivo confirmó la presentación de una querella por asociación criminal con homicidio calificado. Sin embargo, no se descartó invocar la Ley Antiterrorista según los antecedentes que se obtengan, que hasta el momento no son suficientes para este fin.

Al respecto, el diputado Becker cuestionó que “un grupo de personas encapuchadas, con armamento mayor, ataca una camioneta de la CMPC, de un grupo de guardias que no están armados, le disparan en la cabeza, matan a uno, el otro está herido grave, ¿qué es eso?, ¿es una pequeña acción de delincuentes que estaban ahí en ese momento? No, esto es un tema planificado, organizado, tipo guerra de guerrilla, que también conozco porque lo estudiamos. Esta es una acción planificada (…) Esto es terrorismo duro y puro. Si lo dejamos como una pequeña acción de un grupo pequeño de personas que no están conformes con la con la sociedad, mañana vamos a tener algo peor seguramente”.

“Yo espero que la Fiscalía esté investigando, espero que le estén dando las facultades a la investigaciones y a los equipos de Carabineros para infiltrarse, para poder llegar hasta saber quiénes efectivamente son”, agregó.

El parlamentario, además, se distanció de las críticas al rol de los militares en este contexto que entregó el diputado Andrés Jouannet en conversación con Radio Infinita. “Yo no voy a juzgar al Ejército si está con las manos amarradas como lo está Carabineros, como están todas las instituciones en nuestro país. Yo creo que si no están las garantías para que el Ejército pueda actuar adecuadamente, yo creo que el Ejército no va a actuar, no van a hacer uso de su armamento, como era con Carabineros hasta hace un tiempo atrás (…) si era llamado a urgencia preferían perderse en el camino y llegar más tarde para no tener que tener un enfrentamiento para terminar en la cárcel”, señaló.

“No es tan fácil esto, es un tema complejo, pero en la medida que el Ejército está haciendo de prácticamente de guardia, digamos, no es un accionar. El día en que se haga un trabajo con inteligencia, una inteligencia interna en el país y logremos claramente identificar los lugares donde están los delincuentes, aunque ya sabemos algunos de ellos, entonces el Ejército va a tener que planificar una acción como corresponde, que es de tipo militar, de intervención, donde hay una verdadera guerrilla interna en el país que debemos resolver, pero para eso tiene que estar el respaldo político político, el respaldo de todos, porque si no vamos a tener que seguir teniendo personas en la cárcel”, agregó en respaldo de los uniformados.

Consulta Indígena

La Consulta Indígena asociada a la Comisión para Paz y el Entendimiento ha experimentado una serie de suspensiones por el rechazo de múltiples comunidades indígena. El diputado Becker planteó el escenario como la “crónica de una muerte anunciada”.

“Esto se hizo en unas reuniones en Santiago que probablemente se invitó a muchas personas a participar, pero en definitiva no hay ningún tipo de acuerdo para que se pueda desarrollar una suerte de Consulta Indígena y lo que creo que deberíamos hacer es una consulta a los que vivimos en la Región de La Araucanía, porque aquí no solo viven indígenas, vivimos un millón de personas en La Araucanía y alrededor de 250 mil se consideran de origen Mapuche. Entonces, mayoritariamente somos personas nacidas en Chile, somos todos chilenos”, afirmó.

Sumado a lo anterior, sostuvo que el proceso no debería continuar: “Habría que suspenderlo y ver la forma de buscar un acercamiento, pero para eso hay que estar aquí, hay que conocer la realidad de la gente aquí en la Región de La Araucanía. Y yo creo que hubo una falta de eso, una falta de poder llegar a un acuerdo más cercano”.

“Entonces, es una situación compleja que cuesta poder llegar exactamente a acuerdo, pero hay que buscar acercamiento, pero no con una imposición desde el gobierno central y no con una imposición con personas que probablemente no están validadas. Hay un lienzo que habla del actual senador Huenchumilla, que lo denomina ‘Huenchamullo’, yo creo que eso no es bueno, pero en el fondo es lo que está ocurriendo y es lo que siente la gente”, agregó.