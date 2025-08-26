U. de Chile presenta nueva Biblioteca Esencial en FILUNI dedicada a promover el acceso a la literatura chilena

A través de ediciones cuidadas, de bajo costo, disponibles en múltiples formatos y bajo licencias abiertas, la Universidad de Chile presenta a la ciudadanía su nueva Biblioteca Esencial. La iniciativa, desarrollada por la Dirección de Publicaciones y Fomento del Libro y la Lectura de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, busca poner en circulación textos fundamentales con un enfoque democrático, plural y paritario.

La Biblioteca Esencial debutará este año como parte de la propuesta programática de la Universidad de Chile, institución invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI), organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que se llevará a cabo entre el 26 y el 31 de agosto de 2025 en Ciudad de México.

En diálogo con experiencias históricas como Quimantú o las prensas impulsadas por Manuel Rojas en la propia Universidad de Chile, esta colección busca favorecer la lectura, la circulación y el encuentro en torno a los libros.

En su primera edición, la Biblioteca Esencial presentará dos títulos: “Aguas abajo“, de la Premio Nacional de Literatura 1962, Marta Brunet, quien en vida legó a la Universidad de Chile su patrimonio escritural; y “Hombres del pueblo“, del Premio Nacional de Literatura 1957, Manuel Rojas.

Aguas abajo reúne tres relatos que despliegan subjetividades femeninas complejas en un medio rural hostil, interpelando desde el silencio y la resistencia los estereotipos de género; mientras que Hombres del pueblo retrata a personajes populares, errantes y contradictorios, exponiendo con crudeza las fisuras de la masculinidad tradicional y la vida en los márgenes.

A estos títulos se suman obras de autoras y autores vivos que formarán parte de la Biblioteca Esencial. Entre ellas destaca la Premio Nacional de Literatura 2024, Elvira Hernández, quien en Reordenamiento de los días vuelve sobre las ruinas del tiempo mediante una escritura fragmentaria e incisiva, que explora los fantasmas heredados de la dictadura aún presentes en nuestro territorio físico y psicológico. Este volumen dialoga con su libro “El orden de los días“, pero se abre a nuevos registros donde la memoria, el cuerpo y la historia reciente configuran una poética de la inquietud.

Asimismo, la colección incorpora “Un puñado de almendras”, una antología que ofrece una lectura panorámica de la obra de Daniela Catrileo, poeta, narradora y ensayista mapuche champurria. Sus textos recorren los vínculos entre territorio, deseo, descolonización y memoria, consolidando una de las voces más significativas del presente.

En ese sentido, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba, expresó que gestar esta colección “responde a un posicionamiento de la Universidad por contribuir a concretar el acceso al arte de las letras, con una mirada crítica y cuidada en su selección, que en un primer momento pondremos en diálogo con la comunidad universitaria de la UNAM y prontamente con la comunidad local a partir de su venta a bajo costo”.

La Biblioteca Esencial es una apuesta por un canon abierto, en movimiento, dispuesto a ser leído, discutido y compartido por todas y todos. Así lo destaca Vicente Neira, coordinador de Publicaciones y Fomento del Libro y la Lectura: “Los primeros títulos reúnen voces que recorren un amplio arco temporal, estético y discursivo”.

Presentaciones en FILUNI 2025

Ignacio Álvarez, académico del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile, y de Víctor Barrera Enderle, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La cita está programada para el martes 26 de agosto a las 20:00 horas de Chile (18:00 horas de México) en el Foro FILUNI, y será transmitida a través del canal de YouTube de la U. de Chile.

Luego será el turno de Aguas abajo, de Marta Brunet, con la presentación de Natalia Cisterna, académica del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile, y de Vicente Neira, coordinador de Publicaciones U. de Chile. La cita es el miércoles 27 de agosto a las 18:00 horas de Chile (16:00 horas de México) en el Foro Iberoamérica.

Al día siguiente será la presentación de Un puñado de almendras, de Daniela Catrileo, programada para el jueves 28 de agosto a las 16:00 horas de Chile (14:00 horas de México) en el Foro Sin Fronteras.

El ciclo culminará con Reordenamiento de los días, de la Premio Nacional de Literatura 2024, Elvira Hernández, el sábado 30 de agosto a las 15:00 horas de Chile (13:00 horas de México), también en el Foro Sin Fronteras. Esta última actividad será transmitida a través del canal de YouTube de la Universidad de Chile.