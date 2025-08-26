"Una ley en nombre de todas": la nueva campaña del Gobierno sobre la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres

“Una ley en nombre de todas”. Así se llama la campaña 2025 del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que este año tiene como objetivo difundir los alcances de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

La iniciativa fue presentada este martes por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien detalló que la campaña se enfocará en cinco medidas concretas de la Ley Integral: el fortalecimiento de las medidas cautelares para personas investigadas por violencia de género; la incorporación a la legislación de la violencia digital; la creación de un Sistema Integrado de Información de casos de Violencia de Género; el reconocimiento de la violencia gineco-obstétrica; y la provisión de servicios y acompañamiento para la reparación de las mujeres que han vivido violencia.

La secretaria de Estado afirmó que lo que se busca es llegar “a la gran diversidad de mujeres que existe en nuestro país”. “Somos la mitad de la población y eso no quiere decir que seamos mejores o merezcamos más, sino que nos merecemos lo justo, que los servicios públicos aborden nuestro derecho a una vida libre de violencia que además, ahora está consagrado en la Ley 21.675”, declaró.

Asimismo, Orellana detalló los pasos que se están tomando para la implementación del Sistema Integrado de Información de casos de Violencia de Género, un mecanismo a través del cual se pretende evitar la revictimización de las mujeres.

Al respecto, indicó que el sistema ya está funcionando en 15 comunas pioneras y que prontamente, también se implementará en instituciones como Carabineros.

“Lo que estamos planteando con el Sistema Integrado es que esto no es una responsabilidad del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género o solo de los tribunales, sino de todo el Estado. Por eso, hemos planteado etapas en las que vamos integrando los datos. Si compartimos el relato entre las instituciones no le preguntamos tantas veces a las mujeres”, explicó.

Además de los ejemplos difundidos en la campaña “Una ley en nombre de todas”, la Ley Integral contra la Violencia a las Mujeres también incluye la promoción de la educación no sexista en establecimientos educativos; considera las relaciones de pololeo como violencia intrafamiliar y tal como en el caso del Sistema Integrado de Información, mandata la coordinación entre instituciones para impulsar y mejorar las políticas de prevención y abordaje de la violencia.