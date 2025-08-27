A un día de su liberación: José Zara es detenido por el homicidio de la secretaria de Orlando Letelier

El exbrigadier del Ejército y exagente de la DINA, José Zara Holger, fue detenido este miércoles 27 de agosto en su domicilio en Las Condes, a menos de 48 horas de haber salido en libertad desde el penal de Punta Peuco. La nueva orden judicial se relaciona con el atentado que en 1976 le costó la vida al exministro del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier, y a su asistente estadounidense, Ronni Karpen Moffitt, en Washington D.C.

Zara había recuperado la libertad el lunes pasado, luego de cumplir una condena de 15 años por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, perpetrado en Buenos Aires en 1974 en el marco de la Operación Cóndor. Su salida de Punta Peuco había generado críticas en organizaciones de derechos humanos, que consideraban que aún quedaban causas pendientes por violaciones a los derechos fundamentales en el contexto de la dictadura civil-militar encabezada por Augusto Pinochet.

La reciente aprehensión fue ejecutada por la Policía de Investigaciones (PDI), en virtud de una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago. La medida apunta a la responsabilidad de Zara en el homicidio calificado de Moffitt, joven de 25 años que trabajaba como asistente de Letelier y que falleció junto a él tras la explosión de una bomba instalada en el vehículo en el que se trasladaban por la capital estadounidense, el 21 de septiembre de 1976. Acto que igualmente fue orquestado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Aunque diversos exagentes de la DINA, entre ellos Manuel Contreras y Pedro Espinoza, ya habían sido condenados en nuestro país por el crimen de Letelier, la justicia chilena no había abordado en profundidad la responsabilidad penal por la muerte de Moffitt.

Cabe destacar que el atentado contra Orlando Letelier es considerado uno de los actos más graves de la represión internacional organizada por las dictaduras del Cono Sur. El hecho provocó un fuerte impacto diplomático, al ocurrir en territorio estadounidense y costar la vida de una ciudadana de ese país.

En tanto, Zara, de 82 años, quedó a disposición de la Corte de Apelaciones, la que deberá definir sus próximas medidas procesales, incluyendo eventuales medidas cautelares.