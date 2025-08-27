Expertos advierten sobre falta de certezas en propuesta de pensiones de Kast

Una semana compleja ha vivido el candidato presidencial de Republicanos, José Antonio Kast, debido a la polémica por su propuesta “Chao préstamo al Estado”.

La medida busca terminar con el mecanismo de préstamo de los trabajadores al Estado, contenido en la reforma previsional, para reemplazarlo por inversión en instrumentos financieros. Esto último es lo que provocó críticas tanto del oficialismo como de Chile Vamos, lo ya que pondría en peligro el financiamiento del beneficio de 0,1 UF por año cotizado y, en definitiva, el aumento en el monto de las pensiones.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el doctor en Economía y exmiembro de la Comisión Bravo, Andras Uthoff, afirmó que, si se concreta la propuesta de Kast, “los recursos de los trabajadores que iban en préstamo al Estado irían a las cuentas individuales y no tendrían ningún efecto directo sobre las pensiones, ni de los actuales ni de los futuros pensionados, sino que irían a la cuenta individual a capitalizarse”.

Esto, a su juicio, “tiene una repercusión inmediata sobre la calidad de las pensiones de los actuales jubilados y una incertidumbre sobre las pensiones de los futuros”.

Uthoff aseguró que tampoco ve que se esté proponiendo un mecanismo alternativo para viabilizar el aumento de las jubilaciones. “Si él descubre una nueva fuente de financiamiento que permita mejorar las actuales pensiones, ya sea por lagunas o equidad de género por los actuales motivos que tiene ese componente de seguro social, sería fantástico, pero no lo dice. Solamente afirma que va a quitar el elemento de deuda, pero eso significa que no hay financiamiento”, dijo.

En contraste, la economista del Centro de Estudios Horizontal e integrante de los órganos técnicos que asesoraron la reforma previsional, Soledad Hormazábal, señaló que desde el comando de Kast sí se ha esbozado una opción diferente al préstamo al Estado, pero que esta no entrega el mismo nivel de certezas.

“La idea es reemplazarlo por otro mecanismo de préstamo, que consiste en que el Estado emitiría nueva deuda, que sería adquirida por los cotizantes a través de las AFP y, con esa deuda nueva, se financiaría este beneficio”, detalló la economista.

De acuerdo a Hormazábal, en la práctica se trata de lo mismo, pues ambos son “instrumentos de deuda pública a tasa de mercado”. “Entonces, desde la perspectiva del cotizante, no hay una diferencia que justifique abrir nuevamente esta discusión que tomó más de una década llegar a un acuerdo”, opinó.

A todo lo anterior, la experta agregó que la propuesta de Kast “implica abrir esta discusión todos los años en el Congreso cuando se tramite la Ley de Presupuesto. Por ejemplo, si un año no se autorizara el endeudamiento, no queda claro cómo podría financiarse los nuevos beneficios que están contemplados en la reforma”, observó.

De hecho, este miércoles continuaron las críticas del Gobierno a “Chao préstamo al Estado”. En conversación con Radio Cooperativa, el recién asumido ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sostuvo que la medida “implica, en la práctica, no mejorar las pensiones de las personas que hoy son jubiladas”.

Grau además instó al candidato Kast a llevar con seriedad el debate: “Cuando uno lo que está haciendo es poner en jaque el alza de las pensiones de chilenos, lo mínimo es que diga algo básico respecto a cuál va a ser la fuente alternativa de financiamiento y cómo va a lograr los acuerdos para ello”, estimó.