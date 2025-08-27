Biblioteca Esencial UCHILE debuta con presentación de “Hombres del pueblo” de Manuel Rojas

El Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, casa de FILUNI 2025, fue el lugar donde la UCHILE presentó públicamente parte de una apuesta democratizadora de grandes autoras y autores chilenos. Se trata de Biblioteca Esencial, cuyo primer título presentado fue “Hombres del pueblo” de Manuel Rojas.

Este martes 26 de agosto, los encargados de presentar el volumen fueron Ignacio Álvarez, académico del Departamento de Literatura de la UCHILE, y Víctor Barrera Enderle, académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León y egresado de la Casa de Bello.

Iniciando el encuentro, Barrera destacó que Biblioteca Esencial “es un proyecto naciente, con muy buena estrella, que presenta autores fundamentales del presente y del pasado con una mirada crítica, que aporta herramientas para ubicarles desde saberes académicos pero que también son públicos”. Por su parte, indicó Ignacio Álvarez, “la UCHILE necesitaba una colección como esta”.

Figura central en la narrativa chilena del siglo XX, Manuel Rojas (1896–1973) dedicó gran parte de su obra a retratar al hombre común, errante y postergado. “Hombres del pueblo” retrata a personajes populares, errantes y contradictorios, y expone con crudeza las fisuras de la masculinidad tradicional y la vida en los márgenes.

En este libro se presenta un conjunto de cuentos escritos entre 1926 y 1934, en los que el autor observa con sensibilidad formas posibles de ser hombre en los márgenes sociales, lejos de un lugar idealizado o arquetípico. “Sus personajes no tienen un rasgo unívoco, que los muestra en su mundo interactuando pero no adaptados totalmente. No idealizados”, señaló al respecto Víctor Barrera Enderle.

Personajes como el fatalista Laguna, el borracho Laureano o el mujeriego Pancho Córdova revelan, desde su fragilidad y contradicción, los intersticios de una hombría que expone sus costuras. “Los hombres de Chile que describe Rojas están, al mismo tiempo, cómodos e incómodos en su propia piel. Lejos de buscar una representación prototípica —como quiso el criollismo— o idealizada —como queremos leer a veces—, en los cuentos de esta antología vemos hombres que habitan con dificultad sus marcos de referencia”, señala el texto introductorio del libro, a cargo de Ignacio Álvarez y Lorena Ubilla.