Chile asegura histórica delegación con 12 clasificados al Mundial de Atletismo de Tokio 2025

El atletismo chileno atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia. Este miércoles 27 de agosto, la actualización del ranking “Road to Tokio” confirmó que 12 atletas nacionales se encuentran en zona de clasificación para el Campeonato Mundial de Atletismo, que se disputará entre el 13 y el 21 de septiembre en Japón.

La noticia marca un hito para el deporte nacional, con presencia asegurada en pruebas de fondo, velocidad, lanzamientos y relevos, consolidando a Chile como una de las delegaciones más completas del continente.

Un equipo diverso y competitivo

En la maratón, Chile presentará un tridente histórico compuesto por Hugo Catrileo (44/100), Carlos Díaz (62/100) y Nicole Urra (97/100), quienes inscriben al país en la prueba más exigente del calendario.

En lanzamientos, el disco contará con Claudio Romero (13.º), mientras que en el martillo habrá doble representación con Humberto Mansilla (22.º) y Gabriel Kehr (23.º). A ellos se suma Ivana Gallardo (24.ª en bala), ratificando la fuerza del equipo chileno en pruebas de potencia.

La velocidad también tendrá presencia estelar. Martina Weil aparece 14.ª en los 400 metros, y María Ignacia Montt se mete entre las mejores del mundo en los 100 metros (46/48). Además, el relevo 4×100 femenino logró ubicarse en el 14.º puesto, clasificando entre los 16 países que estarán en Tokio, un logro inédito para la especialidad.

En las pruebas de fondo, Ignacio Velásquez completa la delegación al clasificar en los 10.000 metros (27/27).

A la espera de la confirmación final

Si bien los cupos ya figuran en el ranking, aún falta la ratificación oficial por parte de las federaciones nacionales ante World Athletics, además de la definición de los eventuales cupos de universalidad.

De concretarse, Chile competirá en Tokio 2025 con una de sus delegaciones más numerosas y equilibradas, que combina experiencia internacional con nuevas figuras que buscarán dejar huella en el escenario más importante del atletismo mundial.