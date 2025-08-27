Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 11 de marzo de 2026


Cordero confirma que Carabineros usará pistolas eléctricas en casos de VIF

El ministro de Seguridad Pública afirmó que todavía se están discutiendo las otras circunstancias en que la policía podrá hacer uso de esta arma. Asimismo, expresó que la adquisición de estas viene con una capacitación para las y los funcionarios.

Nacional

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que Carabineros fue autorizado para comprar las pistolas eléctricas de inmovilización temporal, con el fin de usarlas en casos de violencia intrafamiliar y otros procedimientos que se están definiendo.

Cordero explicó que la idea comenzó a evaluarse en febrero pasado. Carabineros solicitó autorización de compra y después de seis meses se aprobó la adquisición, junto con una capacitación y un plan piloto con los casos en que podrá aplicarse este implemento no letal.

“Esto forma parte de un piloto que se ha reactivado conjuntamente con Carabineros, que ha dictado los protocolos con ese fin, solicitó la autorización final con fecha 18 de agosto y el 20 de agosto se ha despachado la respuesta por parte de la Subsecretaría de Seguridad Pública”, confirmó Cordero.

Añadió que “requiere de una capacitación en su uso, técnicamente son dos lancetas que se las hacen al cuerpo y en consecuencia la extracción también requiere de un tipo de capacitación que está asociada a las personas que van a utilizarla”.

El piloto va a comenzar ahora, está focalizado en principio en violencia intrafamiliar, pero también en otro procedimiento que se está trabajando con carabineros. Lo relevante es que es un proyecto que ya tiene luz verde para la adquisición, capacitación y su puesta en marcha”, enfatizó el ministro.

Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Raul Zamora/Aton Chile

