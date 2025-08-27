Diputado Celis (RN): "Hay una presión indebida de parte del dueño del terreno" de la megatoma de San Antonio

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, apuntó contra los dueños de los terrenos de la megatoma de San Antonio, cuya negociación se extendió hasta el 3 de septiembre, señalando que realizan “una presión indebida”. Además, abordó la “lentitud” en la reconstrucción tras los incendios en la Región de Valparaíso.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario indicó que, según la información que maneja, “dicho acuerdo está muy cerca. Acá es una cuestión del precio, pero, al parecer, los dueños del terreno se habían ‘bajado’ de lo que originalmente habían propuesto. Él (ministro Carlos Montes) estaba muy optimista de poder llegar a una solución definitiva entre lunes y martes, así que espero esto pueda darse”.

Respecto a las implicancias de esta solución, Celis indicó que “por un lado, esto es una bomba de tiempo, porque creo que aquí la responsabilidad también es de los gobiernos anteriores que dejaron crecer esta toma. San Antonio, Cartagena, tiene demasiados lugares de terrenos privados que han sido tomados. Mi único temor es cómo el Ministerio de Vivienda después va a poder justificar que, en este caso, se compra por una presión indebida de personas que se toman un terreno, pero también por el dueño que, al parecer, ha dejado que esto ocurra”.

“El sentarse en una mesa con el dueño de un terreno que sabe que el Ministerio esta con el agua hasta el cuello en cuanto a la presión, con 2 mil personas, y que es imposible poder destinar a un lugar que esté hoy en construcción por parte del Ministerio, es complejo. Y gobernar significa también hacer frente a los problemas que son complejos”, advirtió.

En ese sentido, afirmó que “no quiero decir con esto que hay una extorsión, pero sí hay una presión indebida de parte del dueño del terreno. Lamentablemente, cuando se gobierna hay que tomar decisiones difíciles, y creo que es la única solución que le queda al ministro, siendo sumamente claro que si no llegan a un acuerdo en el plazo que le dio la justicia, más esta prórroga, van a tener que desalojar. Porque estar en el gobierno también significa tomar decisiones que son ingratas”.

Profundizando en sus anteriores dichos, el diputado por la Región de Valparaíso aseguró: “Yo no me voy a hacer el tonto acá porque hay dueños de terrenos y agencias inmobiliarias que lucran incentivando a estas personas que se tomen los terrenos. Conversan con los representantes de estas agencias inmobiliarias para poder hacer todo un frente y, así, presionar al gobierno de turno para que compre. Aquí hay que castigar a los dueños del terreno, a las agencias inmobiliarias, que en la región de Valparaíso todos sabemos cuales son, pero también hay que castigar -por cierto- a aquellos que se toman estos espacios, pero distinguiendo”.

Reconstrucción en Valparaíso

Celis también aprovechó de cuestionar la “lentitud” con que se avanza en la construcción de viviendas para damnificados de los incendios en la Quinta Región. En esa línea, sostuvo que hay “un montón de instrumentos para agilizar (la reconstrucción). Y creo que aquí igual hubo una lentitud de parte del gobierno”.

“Por ejemplo, en modificar el decreto 332. Yo me junté con la Contralora General de la República y ella me señalaba que este reglamento para modificar los hábiles-inhábiles se había ingresado por parte del ministerio muchísimas veces, y que se habían reunido con ellos en más de 100 ocasiones en mesas de diálogo de conversación, y que la cartera todavía no tenía una propuesta clara en cuanto a poder desgravar”, sumó el parlamentario.

En esa línea, cuestionó que “ha faltado mayor eficiencia, agilidad y compromiso, y ahora veo que, después de la comisión investigadora, se han ido apurando. El ministro me decía ayer que ya estaban llegando a acuerdo con varios damnificados para la compra de la casa, que es distinto a la expropiación. Es estar acordando el precio para comprarles esa vivienda. Entonces, reitero, hay muchas cuyos títulos estaban inscritos a nombre de Bienes Nacionales. Eso ya se estaba destrabando. Había muchos que estaban inscritos a nombre del Serviu. Bueno, y en todo eso me parece que el Gobierno reaccionó ahora y no lo hizo antes”.

Consultado sobre si la ministra encargada de la reconstrucción en la zona, Javiera Toro, debiese renunciar, afirmó: “Yo creo que sí. Nadie se explica que haya una ministra de Desarrollo Social que sea la encargada o jefa de la reconstrucción en Viña, Quilpué y en Villa Alemana, y que no esté presente, que no rinda cuenta de las reuniones que se hacen”.