Gilberto Aranda: "Es importante que los gobiernos declaren que en América Latina no hay espacio para intervenciones armadas"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en Estudios Latinoamericanos, Gilberto Aranda, se refirió al despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela y la respuesta del país caribeño. El también académico del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra casa de estudios aseguró que EE.UU. “declara que esto es la guerra contra el narcotráfico, y es probable que sea una parte importante de eso. Pero, además, está todo el tema de ver la posibilidad de movimientos internos, de una disidencia que se active de cara a un cambio de régimen, que ha sido evitado de distintas formas por un gobierno autoritario, por una dictadura en Venezuela. Y Venezuela, por su parte, también despliega como una señal a esto efectivos incluso en la frontera con Colombia”.

Sobre la posibilidad de una “invasión” estadounidense en Venezuela, Aranda explicó que “con 4.500 marinos y 2.200 infantes de marina, una invasión, una operación anfibia, no es tan clara. La verdad es que me parece más bien una señal potente de Estados Unidos, por una parte, de cara a su propia opinión pública doméstica, que es decirles, ‘estamos tomando acciones concretas contra el narcotráfico’. Y, al mismo tiempo, sembrar un cierto nerviosismo que, articulado con lo que se espera, una oposición obligue presione a Maduro a algún tipo de negociación”.

“Hay que decir que este despliegue probablemente se tocó en Alaska, así que tan de sorpresa para Rusia pienso que no es. Yo apostaría a que algo de esto se dijo. Han habido reacciones del ministro Relaciones Exteriores ruso, Labrov, que han sido bastante comedidas respecto a colocarse de parte Venezuela, pero sin grandes aspavientos. Por lo tanto, diría que este papel más de mediador que de respaldador de Estados Unidos con Ucrania puede ser una transacción. O sea: ‘Soy mediador, voy a dar mis buenos oficios en este tema. Europa es el principal interesado en el tema Ucrania, pero esta área el Caribe, que la controlo desde 1898, y preferiría que me dejaran actuar’. Creo que también, por cierto, en ese sentido, hay un mensaje a algunas potencias como Rusia”, agregó.

En materia de apoyos a Venezuela, el académico señaló que la nación no está sola, pero que hay menos voces que la respaldan. “Si bien no hay un aislamiento completo, sí diría que está en una posición algo más solitaria que hace unos meses”, señaló.

Respecto al debate respecto a si Chile debería pronunciarse sobre el conflicto, Aranda afirmó que “resolver el tema venezolano –que es de una corriente política que llegó democráticamente al poder, que propuso un sistema distinto, que tenía amplias capas de popularidad, pero que a través del tiempo se ha ido degradando y de alguna manera entró una deriva autoritaria y hoy está en un franco autoritarismo hegemónico, dictadura- es un problema muy importante. Pero, ciertamente, la forma de resolverlo, en mi opinión, no es volver a lo que se denominó a principios del siglo XX y finales del siglo XIX la ‘diplomacia del cañonero’, que son estas operaciones navales intimidantes que varias potencias, no solo Estados Unidos, ejecutaron en el área”.

En línea con lo anterior, aseguró que lo puedan decir los Estados es en esta materia es importante. “Por un lado, rechazando el tipo de resolución de conflictos internos a través de elecciones fraudulentas como ha sido el caso de Venezuela y, al mismo tiempo que se hace eso, rechazar también lo que pueden ser estas medidas a través de fuerzas militares. Y por supuesto que condenando cualquier tipo de eventual invasión, que no lo veo tan evidente”.

“Siempre es importante una declaración de los gobiernos siendo muy claros respecto a que en América Latina no hay espacio para las intervenciones armadas”, agregó.