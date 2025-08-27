Licencia digital de conducir llega a la Región Metropolitana y completa su despliegue nacional: revisa aquí todos los detalles

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció el inicio del proceso de implementación de la licencia digital de conducir en la Región Metropolitana, que comenzará oficialmente el 1 de septiembre. Esta etapa marca el cierre del despliegue nacional de la iniciativa, aplicada en todas las regiones del país desde enero como parte de una estrategia de modernización del sistema de licencias de conducir.

La actividad tuvo lugar en el frontis de la Municipalidad de Estación Central y fue encabezada por el ministro Juan Carlos Muñoz, junto al subsecretario de Transportes, Jorge Daza, y la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Luz Renata Infante.

“Estamos contentos por lo que esto significa en materia de ir mejorando las condiciones de fiscalización, de validación de un documento tan importante como la licencia de conducir (…) Las bases de datos de las distintas comunas van a tener que estar en línea para poder comparar información de un mismo conductor que pudiese estar almacenado en distintos municipios”, afirmó el titular de Transportes.

En ese contexto, el ministro destacó el rol de las municipalidades en la implementación del nuevo sistema, señalando que “más adelante debiéremos avanzar hacia una licencia de conducir por puntos“, un mecanismo que ha demostrado ser eficaz en la reducción de la siniestralidad vial en otros países.

“Se ha tomado contacto con las direcciones de tránsito de estas 52 comunas para poder realizar las capacitaciones correspondientes y resolver y anticiparse a los problemas que se presentaron en algunas de las comunas en las etapas preliminares”, agregó.

De acuerdo con el titular de Transportes, cerca de 120 mil licencias digitales ya fueron entregadas en el país desde el inicio del proceso.

Según la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), el nuevo documento coexistirá con la licencia física, y su uso será obligatorio sólo en caso de renovación o primera obtención del documento. La secretaria ejecutiva de la institución valoró el largo trabajo para la construcción de este programa.

“Hicimos un recorrido por todas las regiones, por todas las direcciones de tránsito para saber qué era lo que necesitaban para poder digitalizar y también cuál era la información que necesitaban para poder operar (…) Todos trabajando para una medida que va en pos de la seguridad vial“, sostuvo.

Sobre la misma, el subsecretario Daza destacó que este proyecto representa un cambio estructural en la administración de licencias, al integrar por primera vez a instituciones como el Registro Civil, Carabineros, Juzgados de Policía Local y las municipalidades en un sistema único.

Este nuevo carnet permitirá a los conductores portar su documento en formato electrónico a través de una aplicación oficial, que incluirá un código QR único y encriptado para verificar su autenticidad. El sistema estará vinculado a la Clave Única, lo que refuerza la protección de los datos personales y la interoperabilidad con otras plataformas estatales.

Asimismo, las autoridades reiteraron que el trámite para obtener la licencia se mantiene sin cambios, y que no se está llamando a renovar documentos que se encuentren vigentes. “El proceso es el mismo, pero ahora se entrega una versión física con QR y la posibilidad de descargarla digital en el celular”, explicó el ministro Muñoz.

Estudios internacionales señalan que entre un 8% y 20% de los siniestros fatales involucran a conductores sin licencia o con documentos fraudulentos. Por lo que con esto Chile se pone “en línea con los países que están más avanzados en el mundo (…) como Japón y Corea del Sur”.

Consultado por otros avances en materia de seguridad vial, el secretario de Estado mencionó la pronta entrada en vigencia de la Ley CATI, que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. Un modelo de fiscalización tecnológica que detecta infracciones de tránsito, como el exceso de velocidad y el no respeto de la luz roja, mediante cámaras y sensores.

“Hemos trabajado también en otras materias de seguridad vial, todo el tema de leyes de carreras clandestinas, el concepto de velocidad temeraria, ámbitos que en materia de seguridad llevamos adelante en este país”.

El año pasado se registró una cifra de siniestros que de acuerdo con las palabras del ministro “siendo alta, es la más baja de los últimos 30 años“. Según se indicó, “tuvimos solamente mil 435 personas fallecidas, cifra que no habíamos tenido en 30 años”. Sin embargo, enfatizó que “no podemos contentarnos, tenemos que seguir en esa línea”.

Actualmente, “en lo que lleva el año estamos un poquito por encima de lo que fue el año pasado”, por lo mismo la autoridad hizo hincapié en “el llamado que hacemos permanentemente, especialmente ahora a puertas del 18, a todas las personas a tener un buen comportamiento”, concluyó la autoridad.