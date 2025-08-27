Miles de israelíes salen a las calles de Tel Aviv a exigir alto el fuego en Gaza

Cientos de miles de personas se congregaron este martes en las calles de Tel Aviv para exigir al Gobierno israelí que aceptara el acuerdo de alto el fuego —propuesto por Qatar y Egipto y al que accedió el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)— y permitiera la liberación de los rehenes que aún permanecen en la Franja de Gaza.

Más de 350.000 personas acudieron a las manifestaciones en Israel, según estimó el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado en el que mencionó “un mensaje claro: el Gobierno debe firmar el acuerdo que está sobre la mesa”.

“Todo el país exige el fin de la guerra y el regreso de todos los rehenes“, reiteró la organización que convocó diversas protestas en Israel, entre ellas, el bloqueo de carreteras, bajo el lema “Israel se mantiene unido“.

Como en otras ocasiones, los manifestantes en Tel Aviv acusaron al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de anteponer sus intereses a la vida de los rehenes en Gaza, prolongando la ofensiva por motivos políticos, teniendo en cuenta que sus socios de coalición —encabezados por los ministros de Seguridad, Itamar Ben Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotrich—, de quienes depende, se oponen a toda tregua en Gaza.

Las multitudinarias marchas en Israel coincidieron con una reunión del jefe del Ejecutivo y su gabinete de seguridad de la que no trascendió ningún anuncio, si bien Netanyahu afirmó posteriormente que “empezó en Gaza y terminará en Gaza”, unas declaraciones recogidas por el diario The Times of Israel.

“No dejaremos a esos monstruos allí, liberaremos a todos nuestros rehenes, nos aseguraremos de que Gaza ya no represente una amenaza para Israel“, señaló, al tiempo que celebró que su Gobierno esté bloqueando un futuro Estado palestino.

“Dije que impediríamos el establecimiento de un Estado palestino, y lo estamos haciendo juntos. Dije que construiríamos y conservaríamos partes de nuestra tierra, nuestra patria, y lo estamos haciendo”, declaró.