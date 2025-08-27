Renuncia seremi de Energía de Aysén por polémicos posteos en redes sociales

Este martes, el Ministerio de Energía confirmó la renuncia de la seremi de la Región de Aysén, Sandra Maldonado Garcés. Esto, luego que se dieran a conocer controversiales publicaciones antiguas en sus redes sociales en las que atacaba al expresidente Sebastián Piñera y a Carabineros.

Tras su salida, asumirá en el cargo, de manera subrogante, el seremi de Economía, Fomento y Turismo de la región, Felipe Rojas Pizarro. Asimismo, confirmaron que oportunamente se informará el nombramiento de la nueva autoridad.

La trabajadora social y representante del Partido Socialista (PS) fue presentada el lunes en el cargo, por lo que alcanzó a estar solo dos días al mando de la cartera regional de Energía.

Dentro de los posteos, que fueron publicados por Radio Bío Bío, hay uno que apunta directamente contra el exmandatario. En un “meme” que compartió en su página de Facebook decía: “Cabros, ¿si me piteo a Piñera me llevarían cigarros a la cárcel?”. Maldonado respondió: “Y dos veces por semana”, junto a una cara riendo.