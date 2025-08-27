Tabilo fue de menos a más pero no alcanzó ante Zverev y dijo adiós al US Open

Una prematura y amarga despedida tuvo Alejandro Tabilo (122° del ranking ATP) del US Open, tras caer en la primera ronda del último Grand Slam de la temporada frente al alemán Alexander Zverev, número tres del mundo.

Aunque tuvo una importante alza de rendimiento luego de un arranque para el olvido, el tenista chileno estuvo lejos de amagar el triunfo del germano, quien ganó por 6-2, 7-6 (4) y 6-4 en dos horas con nueve minutos de partido.

El antecedente anterior entre ambos no era nada auspicioso para el chileno, quien se inclinó por parciales de 6-1, 6-7 (4) y 2-6, en el marco de las semifinales del Masters de Roma 2024, donde “Sasha” derrotó en la definición a Nicolás Jarry.

Como era de esperarse dada la amplia diferencia en la clasificación mundial, el tenista alemán impuso sus condiciones y aprovechó el festival de errores no forzados del criollo, propinándole dos quiebres para cimentar un sólido 6-2.

Sin embargo, en el segundo capítulo se encendió una pequeña luz de esperanza para el nacido en Toronto, quien si bien no pudo concretar un quiebre en el segundo juego, logró mantener su saque. En el duodécimo game tuvo un punto de set, pero su rival reaccionó y forzó el tie break.

Fue entonces que el zurdo de 28 años volvió a mostrar falencias en su servicio, las cuales logró capitalizar el nacido en Hamburgo para sacar adelante un trabajado 7-4, poniendo cuesta arriba la posibilidad de una remontada del nacional.

El tercer capítulo tuvo un trámite muy similar, donde “Jano” sostuvo su saque durante varios juegos hasta que en el décimo Zverev le propinó una nueva ruptura que, además, le permitió sentenciar su victoria y la respectiva clasificación a la segunda ronda del US Open.

Segunda derrota consecutiva para Tabilo, quien ahora deberá pensar en su desafío del Challenger de Shanghai, el cual se disputará entre este domingo y el siete de septiembre.