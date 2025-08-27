Trump pedirá pena de muerte por homicidios en Washington DC, aunque esté abolida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abogó por castigar los casos de homicidio en Washington D.C. con la pena de muerte, abolida desde hace décadas en la jurisdicción de la capital estadounidense. Esto, en el marco de su campaña de las últimas semanas para luchar contra la delincuencia.

“Si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte“, declaró durante una reunión que mantuvo este martes 26 de agosto con su gabinete ante la presencia de periodistas.

Así, el inquilino de la Casa Blanca insistió en que “buscaremos” la pena capital para todo aquel que comete un homicidio, alegando que se trata de “una medida preventiva muy fuerte”.

“Todos los que la han escuchado (la medida) están de acuerdo”, aseguró, al mismo tiempo en que reconoció que “no sé si estemos preparados para ello en este país“.

Con todo, señaló que “no tenemos otra opción” que recuperar la pena de muerte, en un paso más de su plan para reducir la criminalidad en Washington D.C., pese a que hace apenas unos días aseguró que era una “ciudad segura” gracias al despliegue de la Guardia Nacional y la Policía Federal (FBI).

En cuanto al resto de estados, el mandatario estadounidense sentenció que serán estos quienes “tendrán que tomar su propia decisión“.