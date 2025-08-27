Vodanovic (PS) y Huenchumilla (DC) contra Carmona: piden que aclare su compromiso con la coalición y la candidatura de Jara

Pese a los llamados al orden que realizó Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo, en su comando continúan acentuándose las diferencias que quedaron a la luz tras los cuestionamientos que realizó Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, al saliente ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, ligado al Socialismo Democrático.

En medio de ese ruido político, se sumó la entrevista que -en respuesta a esos dichos- realizó el secretario del Partido Socialista, Camilo Escalona. En entrevista con La Tercera, sostuvo que Carmona “dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido” y que, en esa línea, le hizo “un flaco favor a la candidatura” de Jara.

Dichas declaraciones fueron respaldadas por los timoneles del Partido Socialista y la Democracia Cristiana, quienes deslizaron que el timonel comunista no estaría por apoyar a Jara. La senadora Paulina Vodanovic indicó así que “podemos tener diferencias, por ejemplo, en materia política con Lautaro Carmona, pero lo que yo no puedo creer es que él no sea una persona que tiene una experiencia y que, si ha dicho las cosas que ha señalado, las ha dicho con un sentido político“.

“Más que reuniones, hay que saber si realmente existe el ánimo de conformar una coalición desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista para darle gobernabilidad al país en un futuro gobierno o si realmente no está esa motivación. Creo que aquí tiene que haber una explicación de parte del Partido Comunista”, afirmó.

En conversación con radio Cooperativa, el timonel de la falange, el senador Francisco Huenchumilla, se sumó a pedir explicaciones a Carmona. “En el caso del PC, yo digo que es un partido racional, que probablemente no da puntada sin hilo, y, por lo tanto, tiendo a pensar, como dice Paulina, que aquí hay una movida de otra naturaleza. Y que lo que se tiene que ponderar responsablemente es si, con eso, nos estamos dando una señal que no corresponde a un conjunto de partidos que llegamos a un acuerdo”.

“No me parece que esto ayude necesariamente a ese espíritu colectivo que todos queremos colocar para impulsar la candidatura de Jeanette Jara”, añadió.

Ante esto, y luego del emplazamiento que realizó al senador Ricardo Lagos Weber (PPD), en defensa de los dichos de Carmona, la secretaria del PC e integrante del equipo estratégico de Jara, Bárbara Figueroa, optó por evitar profundizar en sus declaraciones. “Más allá del interés público que esto pueda generar, lo cierto es que nuestra candidata ha dado una voz clara y contundente. Hoy, nuestro trabajo principal está en evidenciar ante la ciudadanía los proyectos que se están jugando en este país y que ese es el foco principal por el que vamos a estar trabajando todas y todos”, indicó.

Por su parte, Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical, dijo no ver que el PC esté en una especie de “homicidio político en contra de su propia candidata. No lo he constatado en el comando, no lo he constatado tampoco en la negociación parlamentaria y, hoy, la construcción que tenemos que hacer es justamente eso: buscar la manera de vencer a la ultraderecha”.

Eso sí, pidió “responsabilidad, porque todos la tenemos que tener a la altura que nos exige hoy, no solamente el momento político, sino también las necesidades sociales que aún están pendientes y también, por qué no, la ciudadanía”.

En el Gobierno también se mantienen atentos al escenario en el oficialismo. Fue la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quién este martes señaló que Carmona “podría guardarse algunas declaraciones”, dichos que, de hecho, le han valido acusaciones de falta al principio de prescindencia desde la oposición.

Al respecto también se refirió la vocera Camila Vallejo, quién matizó dicha postura y normalizó los cruces en el oficialismo como el ruido propio tras un cambio de gabinete.

“Las críticas y la esquila de los cambios de gabinete son propias de los cambios de gabinete, siempre suceden, pero nosotros tenemos muy claro cuál es, ha sido, el trabajo de nuestro ex ministro de Hacienda, Mario Marcel. (…) No estamos haciendo opinología de los debates políticos entre presidentes de partidos y parlamentarios. No, nuestra tarea ahora es seguir trabajando como gobierno en las demandas y urgencias de la ciudadanía y eso es nuestro principal foco”, señaló.