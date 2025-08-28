Comando de Jara activa contención de daños para desescalar tensión interna tras críticas de Carmona

Luego de cuatro días de tensión, desde el comando de Jeannette Jara intentan dar por cerrada la controversia que abrió las críticas del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en contra del exministro de Hacienda, Mario Marcel. Pues los “dimes y diretes” entre personeros del oficialismo interrumpieron con la armonía dentro de la alianza que sustenta la candidatura del Pacto Unidad por Chile.

La disputa escaló al punto de que tanto la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y el timonel de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, emplazaron al líder comunista a aclarar su compromiso con la construcción de una coalición amplia y sembraron dudas respecto a su apoyo a Jara.

El último episodio que marcó esta disputa fueron los dichos del militante comunista Juan Andrés Lagos, quien acusó —en el programa “Análisis político semanal”— a sus pares del oficialismo de reaccionar con agresividad, descalificación e incluso estigmatización en contra de altos dirigentes del PC. “Llama la atención, en realidad es una agresividad y una descalificación muy fuerte, pero que tiene un fundamento en la forma y en el fondo. La forma es para estigmatizar y silenciar. Se está diciendo explícitamente que no hablen“, apuntó.

Continuando en la línea de este llamado al orden, la presidenciable instó al respeto entre su coalición: “Como yo he señalado, la tarea de unidad de la centro-izquierda no es fácil porque somos partidos con pensamientos distintos que nos une una base común. A mi entender, el respeto tiene que primar entre nosotros y concentrarnos en la tarea de dar soluciones para Chile”.

Es bajo este escenario que el ministro de Educación y militante comunista, Nicolas Cataldo, fue consultado respecto a si las declaraciones del presidente de su partido contra el Gobierno entorpecen los intentos por dar continuidad a una administración de centroizquierda. En respuesta, el titular de Estado dijo no ver dicha intención por parte del PC y planteó que el obstáculo sería la falta de coordinación.

“Lo que obstaculiza, y dónde hay que poner el acento, es en la coordinación. En el diálogo político, en que exista esa coordinación, que va a mejorar finalmente el desempeño no solamente de aquellos que son parte integrante de esta coalición de gobierno, sino también de quienes quieren continuarlo, que yo creo que es el propósito de todo”, propuso.

De hecho, como parte de la contención de daños, desde el comando salieron a apaciguar los ánimos. Lo hicieron desde las vocerías encargadas, por ejemplo, en el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), que había apuntado anteriormente contra Carmona, pero quién este jueves optó por no reiterar sus cuestionamientos.

“Jeannette Jara zanjó este tema ayer, lo cual no significa que a todo el mundo le gusta lo que pueda decir o no Jeannette Jara. Pero está clara la línea que vamos a seguir, en qué nos vamos a abocar y eso es lo que yo creo que es lo fundamental para nosotros”, afirmó.

La también vocera Gael Yeomans indicó que: “Estar continuamente contestándonos entre nosotros nos hace perder el foco. Ya sea que venga de las palabras de quien sea y en este caso Jeannette Jara no es vocera de un partido, es candidata presidencial y eso es lo que tenemos que respetar. Yo lo que espero es que todos nos pongamos a disposición”.

Para otros dirigentes una opción que podría ayudar a este objetivo sería el de suspender la militancia de Jara en el PC. En el panel de conversación de Radioanálisis, la presidenta de la FRVS, Flavia Torrealba, dijo ver en este escenario de disputa interna un acuerdo “no tácito” entre las partes para allanar el camino a este congelamiento.

Frente a dicha posibilidad, Yeomans sostuvo que esa decisión ya está zanjada. “Ella ya tomó esa decisión en su momento y hubo razones para lo cual llevó a esa reflexión a la candidata. Ahora, de todas formas, quiero decir que pese a eso sigue siendo la candidata de nueve partidos políticos. Es la candidata del Frente Amplio, de la Democracia Cristiana, del PPD, del PS, en fin, de todos los nueve partidos que estamos acá”, respondió.