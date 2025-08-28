Comando de Matthei emplaza a Kast a retirar propuesta que modificaría la reforma de pensiones

El comando de la candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, llamó este miércoles al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, a retirar de su programa de gobierno la propuesta que busca modificar la actual reforma de pensiones.

La iniciativa del candidato Republicano, presentada la semana pasada en las bases programáticas, plantea reemplazar el préstamo de los fondos de cotización al Estado por su inversión en instrumentos financieros bajo condiciones de mercado, con el fin de que “todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador”.

En ese sentido, desde la sede de campaña en Enrique Foster 203, los senadores Juan Antonio Coloma (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), ambos miembros del comité político de Matthei, salieron a cuestionar públicamente la propuesta y subrayaron que esta no solo se aparta de los consensos alcanzados en el debate previsional, sino que también podría abrir un flanco de incertidumbre en el sistema de pensiones.

“Todo lo que agregue, y en este caso así sucede, elementos de incertidumbre, de duda respecto de lo que van a poder cobrar los jubilados cuando tengan que pagar sus jubilaciones, evidentemente no coopera y por eso también el llamado es a tratar de despejar este tipo de cosas y llamar también a la responsabilidad”, sostuvo Cruz-Coke.

Asimismo, el parlamentario agregó que: “Todo aquello que transmita incerteza, que señale que eventualmente los jubilados teman porque el día de mañana esos instrumentos no van a estar financiados, evidentemente que no coopera, no ayuda, y yo llamaría a ser extremadamente cuidadoso con esas propuestas y ojalá despejarlas, retirarlas”.

En esa misma línea, recordó que la reforma previsional “se discutió durante 20 años. El presidente Sebastián Piñera creó la PGU, la PGU después con esta reforma se fortalece y creo yo que hoy día tiene un financiamiento que permite precisamente que los jubilados puedan tener mejores jubilaciones, como antes no las tenían”.

En ese sentido, Coloma remarcó que se trata de un acuerdo complejo y de largo aliento, que no debiera abrirse nuevamente. “Estos son acuerdos bien complejos, que financieramente son difíciles, y se logró un buen entendimiento. Entonces, ahí me cuesta entender que después de haber esperado 20 años, se quiera volver a discutir. Eso obviamente genera incertezas”, dijo.

Sumado a lo anterior, destacó que “abrir temas” cada cierto tiempo es “una mala idea” y “pensando en los pensionados de Chile, la clave es darle curso a esta reforma que demoró 20 años”.