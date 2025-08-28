"Combinar lo incombinable": este jueves se estrenó "La Ola", el musical sobre el mayo feminista

Sebastián Lelio siempre había querido hacer un musical, pero su oportunidad para incursionar en el género recién ocurrió ahora, con “La Ola”: una película sobre el movimiento feminista de 2018 en donde la protesta social se cruza con el baile y el canto.

El estreno internacional del filme se realizó en mayo pasado en el Festival Internacional de Cine de Cannes y este jueves 28 de agosto, llegó a salas nacionales, para conquistar a espectadores y espectadoras que vivieron el fenómeno de cerca.

En conversación Radio y Diario Universidad de Chile, el director de “Una Mujer Fantástica” —ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en 2018— aseguró que siguiendo las manifestaciones feministas en las universidades, “en algún punto el cruce ocurrió” y se tropezó “con la idea de combinar lo incombinable”.

“La relación entre cántico callejero, protesta, rabia y fiesta, me resultaron inspiradoras pero yo no entendía por qué un musical. No lo entendía incluso ya trabajando con Manuela Infante, Josefina Fernández y Paloma Salas, las coguionistas. Me decían: ‘¿Por qué musical?’ Y yo no lo sabía responder. Después entendí que tradicionalmente el género musical aparece para poder hablar de aquello para lo que las palabras no alcanzan. Para poder hablar de lo que es difícil hablar, con otra estrategia, desde otro ángulo”, dijo.

“Ahí le encontré la explicación a la intuición, pero lo primero fue la admiración por la energía que veía en las estudiantas encapuchadas”, agregó.

De acuerdo a Lelio, “La Ola”, “no es una oda, sino que un retrato de una complejidad”. La película efectivamente aborda el mayo feminista desde sus diferentes perspectivas. Están las estudiantes que se toman la universidad como protagonistas y también las fuerzas a las que se enfrentan: quienes cometieron los abusos, quienes defienden a esos abusadores y los actores institucionales que intentan controlar la insurrección de las jóvenes.

De todas maneras, en el centro de todo está la historia de Julia: una estudiante de Música que luego de escuchar los relatos de sus compañeras, víctimas de violencia machista, recuerda su propia experiencia de abuso y termina convirtiéndose en la voz del movimiento.

Daniela López, actriz que interpreta a Julia en la película, también encontró clara la relación entre protesta y música. “Un ejemplo muy concreto que es inevitable pensar es en Las Tesis y ‘Un violador en tu camino’, en una musicalización de un discurso con una coreografía que recorrió el mundo. Algo que se quería decir de muchas maneras se reunió en una canción que cantaron mujeres en francés y en montones de idiomas y creo que eso es una prueba viva de que esto hace sentido, mezclar canto, música y luchas sociales”, opinó.

El movimiento feminista “pasó aquí”

“La Ola” cuenta con la participación de destacados actores y actrices nacionales, como Amparo Noguera, Tamara Acosta y Néstor Cantillana. Sin embargo, Julia y sus amigas son encarnadas por mujeres que recién están iniciando su carrera como actrices y que para 2018, estuvieron involucradas de alguna manera en el mayo feminista.

Paulina Cortés, quien interpreta el personaje de Tamara, contó que la película “sí abarca muchas de las temáticas que vivimos y de eso también nos fuimos dando cuenta en el camino, durante los tres meses que estuvimos ensayando”.

“Yo era estudiante universitaria cuando ocurrió esto, entonces también fue revivir y seguir preguntándonos hartas cosas”, añadió.

Daniela López reveló que ella y Cortés fueron juntas a la universidad, “y una vez, ordenando la sala del centro de estudiantes, nos encontramos una capucha que fue usada en esas tomas feministas. Es como encontrarse con esos vestigios, que dicen: ‘Sí, esto pasó aquí’”.

La película aborda hechos que a chilenas y chilenos los tocan de cerca. No solo explora el movimiento feminista en sí, sino que también las formas en que el poder lidia con las demandas sociales. En ese contexto, la cinta incluso podría recordarle a los espectadores lo que fue el estallido social y todo lo que vino después de ese periodo.

Requerido sobre la recepción que cree que tendrá la película, Lelio reconoció que podría ser compleja, ya que no se trata de un retrato realista de los hechos, sino que de un “viaje en ayahuasca”. “En Chile nos cuesta distanciarnos, nos cuesta jugar el juego del cine, como espectadores”, dijo Lelio en mayo, cuando “La Ola” se exhibió en Cannes.

Ahora, en el contexto de su estreno nacional, el director señala que su película “es una invitación a pensar en forma de baile y de canto” y que eso “no significa mirar en menos los temas, sino que por el contrario, es querer iluminarlos desde otro lado”: “Es como cuando estás en la playa y dices: ‘Esa ola que viene ahí… Wow‘. Y de pronto ya te está arrastrando y te deja en una playa desconocida. Te deja en un lugar en que tú dices: ‘¿qué fue eso?‘ Ojalá pasé algo así, yo creo que es una experiencia increíble de tener como espectador”.