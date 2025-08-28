Con Sabrina Carpenter, Deftones y Tyler, the Creator: Lollapalooza 2026 revela su cartel

Esperados debuts e icónicos regresos marcarán la nueva edición de Lollapalooza Chile, que se vivirá el próximo 13, 14 y 15 de marzo. Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chapell Roan, Doechii y Lewis Capaldi son algunos de los artistas que estarán por primera vez en Chile, junto a los regresos de Deftones, Skrillex y Los Bunkers, además de la neozelandesa Lorde.

También se suman nombres claves en la escena mundial como el rock alternativo de Interpol, Tom Morello, la fuerza de la electrónica de Kygo, Peggy Gou, y Brutalismus 3000; además del pop de Katseye, Addison Rae, Marina, y los sonidos urbanos de Danny Ocean y Young Cister, entre muchos más.

Uno de los debuts más esperados en Latinoamérica es el de Tyler, the Creator, que constituye una de las propuestas más valoradas del último tiempo. Reconocido internacionalmente por su creatividad experimental y enfoque vanguardista, ha ganado Grammys, Brits y MTV Awards. Su talento multifacético se refleja en álbumes galardonados, récords de ventas y streaming, reafirmando su estatus como uno de los artistas más disruptivos de la musical actual.

A esto, se suman Carpenter y Roan, las nuevas estrellas del pop que aterrizarán en el Parque O’Higgins en el peak de sus carreras. En tanto, y en el costado nacional, destacan jóvenes propuestas como la de Hesse Kassel, más otros clásicos como Cristóbal Briceño y el grupo Crisis; Como Asesinar a Felipes; Gepe; Manuel García y Quilapayún.

Cabe destacar que las entradas para el festival ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.