Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 10 de marzo de 2026


Ex Dipres de Piñera fustiga el "Chao prestamo" de Kast: "No entrega ningún beneficio a los pensionados"

Según el ex director de Presupuesto durante el último gobierno de Sebastián Piñera, “la fórmula de republicanos significa que todos los años se debe pedir autorización en la ley de presupuestos para aumentar el endeudamiento".

Según el ex director de Presupuesto durante el último gobierno de Sebastián Piñera, “la fórmula de republicanos significa que todos los años se debe pedir autorización en la ley de presupuestos para aumentar el endeudamiento".

Pensiones

Matías Acevedo, quien se desempeñó como director de Presupuestos (Dipres) durante el último gobierno de Sebastián Piñera, se refirió a través de su cuenta de X a la propuesta “Chao Préstamo” del candidato presidencial José Antonio Kast, que busca eliminar el aporte transitorio de 1,5% establecido en la reforma previsional, cuyo objetivo es mejorar el monto de las pensiones actuales.

Acevedo realizó una serie de señalamientos críticos sobre esta iniciativa. En su publicación, aseguró que: “La fórmula de republicanos significa que todos los años se debe pedir autorización en la ley de presupuestos para aumentar el endeudamiento. Esto abrirá todos los años la discusión del beneficio a los pensionados”.

Además, advirtió que “el riesgo es que, llegado el minuto, si hay presión por subir los beneficios y eso no materializa, el Parlamento podría rechazar la autorización de endeudamiento y quedar sin financiamiento el beneficio. Y esto ha ocurrido en el pasado”.

Frente a este escenario, destacó que “la fórmula acordada en la reforma protegió a los pensionados de este riesgo. Es más, el FMI hace una excepción de crear este vehículo especial para financiar los beneficios de pensiones, entre otras cosas, para evitar este riesgo”.

En tanto, concluyó enfáticamente: “En resumen, la fórmula de republicanos no entrega ningún beneficio a los afiliados, más bien le incorpora incertidumbre a los beneficios de los pensionados reabriendo todos los años la discusión sobre los beneficios”.

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Oficialismo, DC y PDG sellan acuerdo administrativo para la Cámara: Pamela Jiles se asoma como presidenta
post-title
Adiós a Alfredo Bryce Echenique: fallece una de las voces fundamentales de la literatura latinoamericana
post-title
Estudio revela que familias piden más claridad en la información e interacción humana en el SAE
post-title
Proyecto que conmuta penas: Boric insta al futuro Congreso a rechazar iniciativa que "consagra impunidad"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X