Ex Dipres de Piñera fustiga el "Chao prestamo" de Kast: "No entrega ningún beneficio a los pensionados"

Matías Acevedo, quien se desempeñó como director de Presupuestos (Dipres) durante el último gobierno de Sebastián Piñera, se refirió a través de su cuenta de X a la propuesta “Chao Préstamo” del candidato presidencial José Antonio Kast, que busca eliminar el aporte transitorio de 1,5% establecido en la reforma previsional, cuyo objetivo es mejorar el monto de las pensiones actuales.

Acevedo realizó una serie de señalamientos críticos sobre esta iniciativa. En su publicación, aseguró que: “La fórmula de republicanos significa que todos los años se debe pedir autorización en la ley de presupuestos para aumentar el endeudamiento. Esto abrirá todos los años la discusión del beneficio a los pensionados”.

Además, advirtió que “el riesgo es que, llegado el minuto, si hay presión por subir los beneficios y eso no materializa, el Parlamento podría rechazar la autorización de endeudamiento y quedar sin financiamiento el beneficio. Y esto ha ocurrido en el pasado”.

Frente a este escenario, destacó que “la fórmula acordada en la reforma protegió a los pensionados de este riesgo. Es más, el FMI hace una excepción de crear este vehículo especial para financiar los beneficios de pensiones, entre otras cosas, para evitar este riesgo”.

En tanto, concluyó enfáticamente: “En resumen, la fórmula de republicanos no entrega ningún beneficio a los afiliados, más bien le incorpora incertidumbre a los beneficios de los pensionados reabriendo todos los años la discusión sobre los beneficios”.