Exministro Ominami acusa a Kast de querer "desmantelar la institucionalidad económica"

Los programas económicos de los tres principales aspirantes a La Moneda —Jeannette Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei— se han tomado el debate presidencial. En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el exministro de Economía, Carlos Ominami, entregó su visión acerca de las propuestas de los candidatos.

En primer lugar, Ominami analizó los ejes programáticos del candidato del Partido Republicano sobre crecimiento y inversión. Además, expuso sus reparos acerca de ciertas medidas que, a su juicio, generan incertidumbre en materia de estabilidad fiscal y en el área previsional.

“Lo que advierto en el programa de José Antonio Kast es un esfuerzo de deconstrucción de muchas de las cosas que se han hecho. Eso no significa que no haya que replantearse críticamente algunas medidas, particularmente algunas formas de autorización de determinados proyectos. Pero básicamente la línea de Kast consiste en desmantelar una institucionalidad económica que se ha venido aprobando”, argumentó.

En cuanto a los lineamientos del candidato de ultraderecha acerca del sistema previsional, el experto señaló que tras más de 10 años de debate para llegar a un acuerdo entre todos los diferentes sectores políticos que permitieron la reforma de pensiones, la propuesta de Kast “deja una tremenda incertidumbre respecto de algo tan importante como el aumento de las pensiones”.

Por otro lado, abordó los discursos tanto de Kast como de Evelyn Matthei sobre la necesidad de crecer en torno al 4% y si es algo viable para la situación actual del país. “Es una posibilidad que existe. Chile tiene un problema, que viene con esta inercia del estancamiento de años, pero tiene también una tremenda oportunidad. Tenemos una buena parte de las cosas que el mundo necesita. Tenemos la posibilidad de exportar alimentos saludables, tenemos una muy buena dotación en metales críticos como es el caso del cobre y del litio”, sostuvo.

“Para eso, y esa es la diferencia fundamental que tengo con los programas de Evelyn Matthei y José Antonio Kast, no basta con bajar los impuestos a las empresas. No basta con simplificar ciertas regulaciones, se requiere una estrategia”, complementó el exministro.

En contraparte, también analizó el programa planteado por la candidata oficialista, Jeannette Jara. “Son lineamientos programáticos que tienen que irse profundizando. Son realistas porque el país está en una situación bien compleja. Se requieren un esfuerzo grande para volver a crecer, se requiere generar estímulos adicionales a la inversión, y en ese punto de vista es razonable para un período de cuatro años buscar resolver los problemas de ingreso fiscal por la vía de reasignación de gastos”, explicó el economista.