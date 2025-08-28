Flavia Torrealba (FRVS) defiende candidatura de Calisto: “Deberían felicitarme por quitarle un senador a la oposición”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Flavia Torrealba, presidenta del partido Federación Regionalista Verde Social (FREVS), respaldó la candidatura al Senado de Miguel Ángel Calisto, diputado recientemente desaforado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

Frente a la pregunta directa de si como colectividad planean retirar su postulación, Torrealba fue categórica: “No. Lo de Calisto es una discusión jurídica, ni siquiera se ha formalizado esa investigación”.

La timonel oficialista fundamentó su postura apuntando al debate sobre los fueros y la presunción de inocencia. “En Chile se está discutiendo si hay algunas personas que deben ser aforadas o no. El fuero no protege a nadie para cometer delitos, pero es una institución que equilibra los poderes del Estado porque vía formalización o vía desafuero tú puedes acabar con los equilibrios democráticos conseguidos en las urnas”, explicó, delineando las dos posturas judiciales en pugna.

Torrealba enfatizó que “el principio de presunción de inocencia asiste y tiene que asistir como un pilar fundamental de la democracia (…) mientras no haya un pronunciamiento de un tribunal, ellos tienen habilitados sus derechos políticos”.

Vinculación doctrinaria y una férrea defensa

Al ser consultada sobre qué vincula a Calisto con su partido, Torrealba aclaró que su única militancia registrada ha sido la Democracia Cristiana. “Por lo tanto, ahí ellos son cooperativistas como nosotros. Es una persona regionalista, tiene una legitimidad intensa en su comuna y en su región”.

La presidenta del FREVS transformó la polémica en una ofensiva política, cuestionando: “A mí me deberían estar felicitando por haberle quitado un senador a la oposición”.

Desde su perspectiva, el objetivo que debe buscar el oficialismo es “recuperar a toda esa gente que era legítimamente de centro, darle garantía de que este gobierno de Jeannette Jara va a ser un gobierno amplio de coalición”.

¿Cuál es la situación de Calisto?

La Corte de Apelaciones de Coyhaique decidió desaforar al diputado independiente –integrado en la bancada de Demócratas, Amarillos e Independientes– en el contexto de una investigación por un presunto fraude al fisco, impulsada por una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El Ministerio Público sostiene que Calisto habría utilizado de manera irregular las asignaciones parlamentarias, específicamente en la contratación de una asesora, por falta de documentos que respalden los servicios prestados. La defensa del diputado anunció que recurrirá a la Corte Suprema para impugnar el desafuero, argumentando que todos los informes se presentaron según lo establecido.

Pese a la sombra judicial, el FREVS decidió apostar por él. Inicialmente candidato por Demócratas en Aysén, Calisto reunió firmas para ir como independiente y finalmente se incorporó al pacto “Verdes, Regionalistas y Humanistas” le otorgó un cupo. Jaime Mulet, diputado y líder del FREVS, defendió la decisión destacando “el compromiso que tiene con la región” y que “representa muy bien a Aysén”.

El propio Calisto ha esquivado las etiquetas tradicionales, asegurando que no representa “ni a la izquierda ni a la derecha”, sino a la gente de Aysén, y que apoyará a la candidata presidencial que presente las mejores propuestas para las regiones.

Con la convicción de su presidenta, el FREVS parece dispuesto a navegar la tormenta política y judicial, dado el capital regional de Calisto y enviando un mensaje claro: buscan construir una coalición amplia, incluso si eso significa enfrentar críticas y polemizar.