Mauricio Daza cuestiona sanción a juez Ulloa: “Era un actor principal en la red de corrupción de Hermosilla”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado y exconstituyente, Mauricio Daza, abordó el proceso de sanción contra los dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa y Verónica Sabaj, por su participación en el caso Audios y sus contactos con el abogado Luis Hermosilla.

El Pleno de la Corte Suprema sancionó con dos meses de suspensión al ministro Ulloa Márquez, y ordenó la apertura de un cuaderno de remoción tanto para él, como para Verónica Sabaj.

En relación a la situación específica de Ulloa, Daza cuestionó lo resuelto por la Corte Suprema, considerando que en el caso de Sabaj se ratificó lo dispuesto por la Corte de Apelaciones. “La situación (de Ulloa) es distinta y yo creo que es más seria, porque la Corte Suprema decidió rebajar la sanción de cuatro a dos meses y de ocho a siete dictaminó abrir un cuaderno de remoción. ¿Por qué esto es más grave? Porque si bien los hechos de corrupción de Verónica Sabaj, vergonzosa, como pocas veces se ha visto en la historia judicial de Chile, son evidentemente graves, en la red de corrupción que tenía montada Luis Hermosilla, todo indica que era un actor menor, un actor principal era Antonio Ulloa”, explicó.

“Parte de esta red de corrupción, por lo menos por lo que se puede observar, tenía por finalidad coordinar las nominaciones de jueces, Antonio Ulloa en eso era fundamental”, agregó.

Sobre el contexto de votación del cuaderno de remoción contra Ulloa, el abogado indicó que: “Había un ministro, que es el ministro (Diego) Simpertigue, que él no estaba y fue reemplazado por otro y ese fue un voto importante que estuvo por abrir el cuaderno de remoción, pero se señala que este ministro titular va a volver al momento en el cual se va a votar si se remueve o no a Ulloa. Él, según varias fuentes que se han divulgado públicamente, sería más de la idea de no expulsarlo, podríamos tener a este operador de Hermosilla todavía en el Poder Judicial”.

“Ulloa era una parte fundamental de esta red de corrupción judicial, por eso lo grave es que las señales están ahí, que podría o no podría expulsarse Ulloa del Poder Judicial. Supongamos que no se expulsa Ulloa, que se considere, como erradamente creo que están pensando algunos ministros de la Corte Suprema, que estas infracciones no serían tan graves, que no podemos expulsar a todas estas personas, que hay que ponderar un poco el tema, pero ¿qué haces tú con esta persona dentro del Poder Judicial después de esto?”, enfatizó Daza.

En cuanto a la decisión que debe tomar el máximo tribunal respecto al cuaderno de remoción y el análisis de la votación anterior, el abogado expuso que “Ulloa operó para los efectos de colocar gente en cargos importantes del Poder Judicial”. En ese sentido, cuestionó: “¿Cuántas personas que están decidiendo sobre su destino, están ahí por él o con alguna influencia de Ulloa? Hay varios ministros que se han inhabilitado en todo caso”.

“Yo espero que se adopten decisiones que sean importantes, ejemplificadoras, que se cuide al Poder Judicial. Hasta el momento yo diría que han reaccionado de una manera bastante asertiva, imagínate lo que ocurrió con Ángela Vivanco, con ella se abrió un cuaderno de remoción rápidamente, ella era una ministra de la Corte Suprema, importante y fue expulsada por el propio Poder Judicial, eso es una muy buena señal. Ojalá que hagan lo mismo con el tema de Ulloa”, declaró Daza.

Respecto a si Ulloa podría volver a sus funciones mientras se resuelve su cuaderno de remoción, el abogado dijo: “Claro, o sea, la suspensión son dos meses, al mes número tres puede estar sentado en la Corte de Apelaciones de Santiago fallando casos (…) Y eso es un descaro, o sea, que este personaje esté ejerciendo la jurisdicción en Chile es un descaro”.

Sobre el avance a nivel judicial del caso Audios, Daza aseguró que la causa está avanzando: “Hay que esperar, es un caso complejo, la teoría mala es decir, ‘oiga, ¿sabe qué?, están dilatando esta cuestión para que se diluya y no quede en nada’, pero pretendo ser optimista que el Ministerio Público y nuestra sociedad aprendió la lección que finalmente la impunidad a este grupo de personas, cuando son altas autoridades o grandes empresarios, claro, beneficia a esos intereses, pero a mediano o largo plazo es muy malo para nosotros como sociedad, porque insisto, se requiere que el sistema de persecución penal y la institución del Estado tengan un mínimo de credibilidad, esa credibilidad hoy día existe en una forma muy precaria y yo creo que hay que reafirmarla”.